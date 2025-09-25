Bosch запланировал сократить 13 тысяч сотрудников до 2030 года из-за дефицита бюджета на фоне падения спроса

На 2024 год в компании работало около 418 тысяч человек. Фото BoschНемецкий инженерный холдинг сообщил, что столкнулся с годовым дефицитом бюджета в €2,5 млрд. По словам компании, это связано с падением спроса, ужесточением конкуренции и медленным внедрением инноваций.Чтобы сократить расходы, Bosch планирует уволить 13 тысяч сотрудников до 2030 года. Сокращения затронут административные, инженерные и производственные подразделения. Большая часть из них придётся на заводы в Штутгарте, Фойербахе, Швибердингене, Вайблингене, Бюле и Хомбурге.Компания также планирует сократить материальные расходы, оптимизировать цепочки поставок и урезать инвестиции в производственные мощности.Директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош назвал решение «болезненным», но отметил, что компании необходимо «срочно принять меры для повышения конкурентоспособности».Первые «структурные изменения» начнут проводить осенью 2025 года. В Bosch рассчитывают, что по итогам всего года смогут увеличить выручку на 2% по сравнению с 2024-м, до €90,5 млрд.Осенью 2024 года компания объявила о сокращении 5500 сотрудников, а также планах урезать рабочие часы и выплаты 10 тысячам работников в Германии. Тогда в Bosch работало 418 тысяч человек.#новости #bosch