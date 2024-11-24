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Полина Лааксо
Транспорт

Bosch урежет рабочие часы и выплаты 10 тысячам работников в Германии

Причина — падение спроса на автозапчасти.

  • С марта 2025 года продолжительность рабочего времени сократят для части штата с 38 и 40 часов в неделю до 35 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на Bosch. Выплаты уменьшатся на 12,5%.
  • Меры коснутся прежде всего сотрудников в головном офисе в Герлингене. Но аналогичные хотят ввести и на предприятиях в Швебиш-Гмюнде и Швибердингене.
  • 22 ноября 2024 года компания также объявила, что сократит 5500 сотрудников, 3800 из них — в Германии. По её словам, автопром столкнулся с серьёзным избытком производственных мощностей. Конкуренция при этом усилилась, как и ценовое давление.
Источник фото: forbes.com
Источник фото: forbes.com
  • Bosch — крупнейший поставщик автокомпонентов. По данным Bloomberg, его детали используют «почти во всех автомобилях, эксплуатируемых по всему миру». А их около 1,5 млрд единиц.
  • Компания много инвестирует в развитие своих технологий, но теперь вынуждена работать в условиях просевшего спроса на новые автомобили, который сказывается на других участниках рынка. Volkswagen планирует закрыть часть заводов. Mercedes ужесточит меры по уменьшению расходов. Ford сократит 4000 человек.

#bosch #новости

22
40 комментариев
Олег Волков

У нас бы рабочие часы не урезали, просто зп обошлись

8
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dru dru

Еще бы когда никто работать не стал нормально, пришли шестерки руководства и всех погнали работать, а потом по телефону говорили начальству "они ещё возмущаются"

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Michael

Еще бы докинули часов )

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Таир Бакиев

Вот и прямые последствия закрытия автозаводов в Европе. Проблемы у автопроизводителей приводят к проблемам у их поставщиков, а проблемы у них у их поставщиков и так далее.

Кстати большой привет тем, кто предлагает закрыть АвтоВАЗ мол там всего 35 тыс. сотрудников.

6
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Илай Макс

Кстати большой привет тем, кто предлагает закрыть АвтоВАЗПредлагаю все же рискнуть, мне кажется плюсы от закрытия этой помойки все перекроют

6
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dru dru

Тут чел по комментам ходит ,который в Германии живет и там всё хорошо. А тут уже вторая новость и увольениях.

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Веселый стробоскоп

Может это он увольняет всех

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