Bosch урежет рабочие часы и выплаты 10 тысячам работников в Германии

Причина — падение спроса на автозапчасти.С марта 2025 года продолжительность рабочего времени сократят для части штата с 38 и 40 часов в неделю до 35 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на Bosch. Выплаты уменьшатся на 12,5%.Меры коснутся прежде всего сотрудников в головном офисе в Герлингене. Но аналогичные хотят ввести и на предприятиях в Швебиш-Гмюнде и Швибердингене.22 ноября 2024 года компания также объявила, что сократит 5500 сотрудников, 3800 из них — в Германии. По её словам, автопром столкнулся с серьёзным избытком производственных мощностей. Конкуренция при этом усилилась, как и ценовое давление.Источник фото: forbes.comBosch — крупнейший поставщик автокомпонентов. По данным Bloomberg, его детали используют «почти во всех автомобилях, эксплуатируемых по всему миру». А их около 1,5 млрд единиц.Компания много инвестирует в развитие своих технологий, но теперь вынуждена работать в условиях просевшего спроса на новые автомобили, который сказывается на других участниках рынка. Volkswagen планирует закрыть часть заводов. Mercedes ужесточит меры по уменьшению расходов. Ford сократит 4000 человек.#bosch #новости
У нас бы рабочие часы не урезали, просто зп обошлись
Еще бы когда никто работать не стал нормально, пришли шестерки руководства и всех погнали работать, а потом по телефону говорили начальству "они ещё возмущаются"
Еще бы докинули часов )
Вот и прямые последствия закрытия автозаводов в Европе. Проблемы у автопроизводителей приводят к проблемам у их поставщиков, а проблемы у них у их поставщиков и так далее.
Кстати большой привет тем, кто предлагает закрыть АвтоВАЗ мол там всего 35 тыс. сотрудников.
Кстати большой привет тем, кто предлагает закрыть АвтоВАЗПредлагаю все же рискнуть, мне кажется плюсы от закрытия этой помойки все перекроют
Тут чел по комментам ходит ,который в Германии живет и там всё хорошо. А тут уже вторая новость и увольениях.
Может это он увольняет всех