Глава Volkswagen: у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений

Без этого она не сможет снизить затраты на €4 млрд.«Мы не можем заклеить проблемы пластырем и пойти с ними дальше, потому что это серьёзно аукнется нам в будущем», — объяснил Томас Шефер в интервью Welt am Sonntag. Его слова привело Reuters.Компания могла бы не закрывать заводы и одну часть работников сократить, а другую — досрочно отправить на пенсию, но «этого мало». «Нет смысла тянуть реструктуризацию до 2035 года. К этому моменту мы совсем отстанем от конкурентов», — сказал Шефер.Реорганизация должна завершиться в рамках трёх-четырёх лет. Надежды на «активное» восстановление спроса в Европе пока нет. А расходы на оплату труда на предприятиях в Германии «в два раза выше», чем на заводах в Южной и Восточной Европе.Шефер. Источник фото: Manager MagazinВ конце октября 2024 года председатель трудового совета и член наблюдательного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, и урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10%.Работники сперва потребовали повысить зарплаты на 7% и забастовали. Но в ноябре заявили, что готовы отказаться от повышения оплаты в обмен на сохранение заводов. В случае отказа грозились снова выйти на забастовки с 1 декабря 2024 года. Заявления Шефера только обострили конфликт, пишет Reuters.Полина ЛааксоДеньги30 октVolkswagen отчиталась за третий квартал 2024 года: операционная прибыль упала на 42% год к году, продажи машин — на 8,3% Ранее компания рассказала о планах закрыть несколько заводов и урезать зарплаты.#новости #volkswagen
Рано или поздно многие предприятия будут отчитываться о падении спроса и продаж. Мне кажется нереально столетиями увеличивать эти показатели.
Падение спроса и продаж - не проблема при правильной схеме бизнеса. Очевидно, что глобальным компаниям сложно расширяться куда то - они присутствуют уже везде.
Но немцы в текущем кризисе виноваты целиком сами. Не нужно было создавать себе идеальный шторм.
Видимо, это естественный процесс, когда лидер терпит крах.
Кодак, Нокия, Интел, вот теперь Фольксваген.
У некоторых получается
Только выиграли от санкций и подорожания ресурсов
Забавно, что в итоге на конфликте Европы и России наживаются сша, продавая втридорога газ, и Китай, продавая втридорога технологии России
Забавно, что в итоге на конфликте Европы и России наживаются сшаСША не наживается, США тоже теряет. Недавно вот пошли разговоры о том, чтобы простить Украине долги. А это ого-го какой минус в бюджет США.
От конфликта выиграли нейтральные страны. Та же Турция так активно торгует с обоими сторонами конфликта, что создаётся ощущения, что вся эта войнушка - многоходовочка Эрдогана.
на конфликте США и России руками Европы<Украины>, наживается США.