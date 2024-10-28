Volkswagen запланировал закрыть три завода в Германии и сократить зарплаты на 10%

Компания ищет способ уменьшить расходы на фоне финансовых трудностей и обострения конкуренции с китайскими автопроизводителями. О планах Volkswagen закрыть три завода в Германии сообщила председатель трудового совета и член наблюдательного совета компании Даниэла Кавалло, пишет Bloomberg. Скольких сотрудников в результате затронут сокращения, пока неизвестно.Ещё одной мерой может стать снижение зарплат на всех оставшихся в Германии заводах Volkswagen на 10%, а также заморозка дополнительных выплат работникам, которые проработали в компании 25 и 35 лет, заявила Кавалло. Так автопроизводитель рассчитывает сократить расходы и повысить конкурентоспособность.Представители профсоюзов выступают против сокращений и называют это «расплатой рабочих за ошибки руководства», которое в том числе «провалило план перехода на электромобили» и проводило «неудачную» ценовую политику.Трудности Volkswagen, среди прочего, вызваны обострением конкуренции с китайскими автопроизводителями, отмечает агентство. Доля компании на рынке Китая снижается, а в Европе показатели продаж по-прежнему на 20% ниже, чем до пандемии коронавируса. Глава концерна Томас Шефер также заявлял о высокой себестоимости производства — затраты на 25-50% превышают плановый уровень.Работники Volkswagen на митинге возле штаб-квартиры компании 28 октября 2024 года, фото BloombergО том, что Volkswagen впервые за 87-летнюю рассматривает закрытие заводов в Германии, компания рассказала в начале сентября 2024 года. Тогда речь шла как минимум об «одном предприятии».Сейчас у Volkswagen 650 тысяч рабочих по всему миру, из которых 300 тысяч — в Германии. В 2023 году компания выпустила 9,4 млн автомобилей, получила выручку в €322 млрд и прибыль в €22,6 млрд до вычета налогов.#новости #volkswagen
Подскажу ещё один вариант - камбэк в Россию😃😃😃
Точняк, из-за России ведь посыпались:)
На какие шиши будем покупать?)) ставка с 21 скоро до 28 дойдет (инсайд инфа)
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И северный поток запустить втихую...
Это для них неприемлемо, вы что )
Так уже тихо ввозят джетту из под поднебесной.