Работники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат в обмен на сохранение заводов в Германии

Если заводы закроют — работники выйдут на масштабную забастовку.Это предложил компании один из руководителей профсоюза IG Metall и его главный представитель на переговорах с Volkswagen Торстен Грёгер, пишет Reuters.Профсоюз готов отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд, а также от выплаты бонусов в 2025-м и 2026 годах. Reuters со ссылкой на служебную записку во внутренней сети Volkswagen пишет, что компания «приветствует» предложение, но всё ещё рассматривает закрытие заводов.В конце октября 2024 года председатель трудового совета и член наблюдательного совета Volkswagen Даниэла Кавалло рассказала, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, а также сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране. Цель — уменьшить расходы.Тогда же работники автопроизводителя потребовали повысить зарплаты на 7% и устроили первые забастовки. Теперь они говорят, что деньги, которые могли бы пойти на повышение зарплат, стоит направить на создание специального фонда. Деньги из него будут тратить на сотрудников, которым сокращают рабочее время из-за переизбытка производственных мощностей.Если же компания всё-таки решит закрыть заводы, работники готовы выйти на забастовки и начать конфликт, «подобного которому десятилетиями не случалось в стране». Вероятно, масштабные забастовки могут пройти 1 декабря 2024 года на большинстве заводов Volkswagen.Источник: Bloomberg#новости #volkswagen
Только сегодня катаясь на такси китайского завода думал: чем же немцы заслуживают место на рынке авто?
1. Надежности нет давно
2. Клиентоориентированность лично сам почувствовал в 22м
3. Ремонтопригодность… промолчу
Придется вам ребята козырять своей настоящей надежностью.. Как раньше чтоб пассат 30 лет откатывал. Иначе они никому не нужны🤷♂️
Ой, не может быть. А что случилось? В 2022 году?
а чем же "китайцы" лучше "немцев"? Лично я ни за какие коврижки своего Фолька на эти одноразовые мейд-ин-чина не променяю.
Это лозунги.
Можно посмотреть на потерю в стоимости за год, например.
Интересно кому нравится на одной и той же калымаги 30 лет ездить? Наверно такие люди и одежду один раз в жизни покупают?
Ну не знаю, это ваше сугубо личное мнение. Не знаю как новые автомобили себя ведут, но моему Тигуану равных нет)) Муж подарил лет 6 назад и никаких проблем вообще. Так что, что касается надежности - у них она есть))
Чувак. Немецкие тачки гораздо лучше и надежнее китайских.
Видимо, что вы никогда не общались со спецам из автосервиса.