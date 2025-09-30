Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

Сооснователь Spotify Даниэль Эк покинет пост гендиректора после почти 20 лет работы

Вместо него компанией будут руководить два гендиректора.

Источник: AFP / Getty Images
Источник: AFP / Getty Images
  • С 1 января 2026 года Даниэль Эк перейдёт на должность исполнительного председателя Spotify, пишет американский Forbes. Он продолжит работать над долгосрочной стратегией компании и распределением ключевых инвестиций.
  • Соруководителями Spotify станут директор по продуктам и технологиям Густав Сёдерстрём и директор по коммерческим вопросам Алекс Норстрём. Они также выполняли до этого роль сопрезидентов компании.

Я провёл двадцать лет, почти всю свою сознательную жизнь, на посту гендиректора Spotify. Я готов перейти от роли игрока к роли тренера.

Даниэль Эк, сооснователь Spotify
  • Эк вместе с Мартином Лорентсоном (ушёл из компании в 2016 году) соосновал Spotify в 2006 году, с того же момента он был гендиректором стриминга.
  • Решение уйти связано с тем, что его интересы «ушли за пределы музыкальной индустрии», пишет Forbes. У Эка есть инвесткомпания Prima Materia, которая инвестировала, например, в оборонные технологии, а также биотех-стартап Neko по сканированию тела.

#новости #spotify

5 комментариев