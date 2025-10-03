Популярное
Данила Бычков
Карьера

Гендиректор Ford Джим Фарли рассказал, что на лето устроил своего 17-летнего сына на работу сварщиком

Общество «обесценивает» работу «синих воротничков», считает он.

Источник: Reuters
  • Глава американской компании заявил, что летняя стажировка помогла его сыну научиться работать руками и взаимодействовать с людьми, пишет Business Insider.

Если он станет отличным сварщиком или механиком, работающим с нашими дизельными двигателями, я как отец буду в восторге.

Джим Фарли
  • Гендиректор Ford отметил, что сейчас наметилась тенденция, которая «несправедливо обесценивает» труд «синих воротничков» и «переоценивает» выпускников университетов. Фарли считает, что общество не отмечает вклад в развитие экономики первых так же, «как очередных разработчиков ИИ».
  • Американская автомобильная индустрия сталкивается с растущей нехваткой квалифицированных рабочих, отмечает Business Insider. По данным организации TechForce, ежегодно экономике США нужно более 100 тысяч автомехаников, чтобы удовлетворить спрос и заменить уходящих специалистов.
  • В августе 2025 года Ford объявила об инвестиции $5 млрд в производство линейки бюджетных электромобилей. Фарли заявил, что новая система «изменит традиционное конвейерное производство».

#новости #ford

