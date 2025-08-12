Ford вложит $5 млрд в производство линейки бюджетных электромобилей

Проект предусматривает отказ от классического конвейера Генри Форда. Инвестиции включают в себя строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане и модернизацию фабрики в Кентукки, пишет Axios. Всего компания вложит около $5 млрд.Гендиректор Ford Джим Фарли заявил, что система «изменит традиционное конвейерное производство и создаст новое поколение доступных электромобилей».Компания «фактически откажется» от классического конвейера, придуманного Генри Фордом, отмечает Axios. Это необходимо для удешевления производства и конкуренции с китайскими брендами.Электромобили из новой линейки Ford будут содержать на 20% меньше деталей и на 40% меньше крепёжных элементов, чем «обычная» машина.Первой моделью в рамках нового проекта Ford станет пятиместный электрический пикап, который выйдет в 2027 году. Он будет стоить примерно $30 тысяч (2,39 млн рублей по курсу ЦБ на 12 августа 2025 года).Средняя цена автомобиля Ford в США в 2025 году — около $56 тысяч (4,4 млн рублей по курсу ЦБ на 12 августа 2025 года), из-за чего не все покупатели могут себе его позволить.#новости #ford