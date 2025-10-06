Bloomberg назвал основным претендентом на должность главы Apple вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса

Если Тим Кук решит выйти на пенсию.Тим Кук. Источник: BloombergНынешняя «расстановка сил» в Apple не может оставаться такой вечно, считает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он рассуждает, что в компании могут начаться кадровые перестановки — но когда, неизвестно, как и то, состоятся ли они в итоге.По его словам, «предвестник» этого — уход главного операционного директора Джеффа Уильямса, который курировал команду дизайнеров после Джони Айва. Когда-то его считали возможным преемником Кука, отмечает Гурман.Есть ещё несколько руководителей, чей срок полномочий подходит к концу — Джонни Сруджи, руководитель команды, которая выпускает процессоры Apple, и Лиза Джексон, руководитель экологических инициатив компании.На фоне этого Гурман задумывается о том, кто заменит Тима Кука — его возможный уход станет «большим потрясением», хотя полностью компанию он, вероятно, не покинет, оставшись в совете директоров. Главный претендент — Джон Тернус. О его кандидатуре Гурман писал ещё в 2024 году.Причин для такого выбора несколько. Во-первых, круг кандидатов очень ограничен. Во-вторых, Тернусу 50 лет — столько же было и Куку, когда он стал руководить Apple. Это значит, что в случае, если Тернус станет гендиректором, он сможет возглавлять компанию десятилетие или больше. К тому же, компании больше нужен «технолог», а не специалист по продажам, как Кук.При этом в июле 2025 года Гурман писал, что в «обозримом будущем» Кук вряд ли покинет свой пост — вне зависимости, хочется этого другим или нет. По его мнению, тот будет руководить Apple как минимум ещё пять лет.#новости #apple #тимкук