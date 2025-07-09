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Артур Томилко
Карьера

Из Apple уйдёт главный операционный директор Джефф Уильямс — он курировал команду дизайнеров после Джони Айва

Его место займёт старший вице-президент компании Сабику Хану, а дизайнеры перейдут в прямое подчинение Тиму Куку.

Джефф Уильямс, фото Bloomberg
Джефф Уильямс, фото Bloomberg
  • Уильямс покинет должность главного операционного директора в июле 2025-го, а до конца года полностью уйдёт из компании в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении Apple. До своего ухода он продолжит курировать команду дизайнеров, а также управлять инициативами в области здравоохранения.
  • Пост Уильямса займёт старший вице-президент Apple по операциям Сабик Хан, который работает в компании 30 лет. Глава Apple Тим Кук называет его «одним из главных архитекторов цепочки поставок».
  • Уильямс присоединился к Apple в 1998 году, а пост главного операционного директора занял в 2015-м, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Некоторое время он считался «вероятным» преемником Кука на посту главы компании.
  • Уильямс также возглавил команду дизайнеров Apple в 2019 году, когда компанию покинул Джони Айв. После его ухода дизайнеры перейдут в прямое подчинение Куку.
  • Перестановки в руководстве Apple происходят на фоне «тарифных обострений», давления регуляторов по всему миру и замедления роста iPhone, отмечает Гурман. Кроме того, Хану придётся более активно участвовать в решении других задач, включая проблемы с внедрением ИИ.

#новости #apple

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