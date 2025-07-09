Из Apple уйдёт главный операционный директор Джефф Уильямс — он курировал команду дизайнеров после Джони Айва

Его место займёт старший вице-президент компании Сабику Хану, а дизайнеры перейдут в прямое подчинение Тиму Куку. Джефф Уильямс, фото BloombergУильямс покинет должность главного операционного директора в июле 2025-го, а до конца года полностью уйдёт из компании в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении Apple. До своего ухода он продолжит курировать команду дизайнеров, а также управлять инициативами в области здравоохранения.Пост Уильямса займёт старший вице-президент Apple по операциям Сабик Хан, который работает в компании 30 лет. Глава Apple Тим Кук называет его «одним из главных архитекторов цепочки поставок».Уильямс присоединился к Apple в 1998 году, а пост главного операционного директора занял в 2015-м, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Некоторое время он считался «вероятным» преемником Кука на посту главы компании. Уильямс также возглавил команду дизайнеров Apple в 2019 году, когда компанию покинул Джони Айв. После его ухода дизайнеры перейдут в прямое подчинение Куку.Перестановки в руководстве Apple происходят на фоне «тарифных обострений», давления регуляторов по всему миру и замедления роста iPhone, отмечает Гурман. Кроме того, Хану придётся более активно участвовать в решении других задач, включая проблемы с внедрением ИИ.#новости #apple