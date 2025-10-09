«Сбер» массово сокращает ИТ-специалистов под предлогом «оптимизации» из-за внедрения ИИ — СМИ

Но некоторые сотрудники говорят, что увольнения связаны с «сокращением расходов». Фото: «Ведомости» Первым о массовых сокращениях в «Сбере» написал 6 октября 2025 года Telegram-канал «Профсоюз работников IT». Он ссылался на «многочисленные подтверждения от сотрудников», которые сообщили, что увольнения затронули как головное подразделение банка, так и дочерние структуры — «ЕАптека», «Звук», Okko, «Самокат», «Домклик», «Драйв» и «2ГИС». В некоторых сокращают по 20-25% штата.После этого информацию подтвердили пять собеседников CNews в «Сбере» и топ-менеджер одной из дочерних компаний. По словам «отдельных сотрудников банка», которые приводит издание, сокращения могут коснуться больше 5000 человек.Один из источников рассказал, что в некоторых отделах увольнения касаются всех сотрудников, кроме менеджера и нескольких ключевых специалистов, но есть отделы, которые сокращаются полностью.Руководители «Сбера» говорят, что это «не сокращения, а оптимизация», рассказал CNews один из работников банка. Многим увольнения объясняют внедрением ИИ в разработку и бизнес-процессы.На бумаге внедрение ИИ должно помочь выполнять рутинные операции, но на деле никакого позитивного эффекта нет, только гонка с препятствиями, чтобы отчитаться о внедрении искусственного интеллекта в процессы.Собеседник CNewsЕщё один сотрудник «Сбера» сказал, что не верит в увольнения из-за ИИ: «На самом деле банк сокращает расходы».По информации «Профсоюза работников IT», попавшим под сокращение работникам предлагают от двух до трёх окладов с учётом годовой премии. Некоторым удаётся договориться о четырёх окладах.В «Сбере» опровергают массовые сокращения. «Мы регулярно пересматриваем структуру и оптимизируем функции за счёт автоматизации и внедрения ИИ в процессы», — приводит CNews комментарий банка.В январе 2025 года СМИ сообщили, что «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — тоже под предлогом «оптимизации». В «Самокате» тогда заявили, что массовых увольнений нет. В других сервисах либо не ответили, либо отказались от комментариев.#новости #сбер