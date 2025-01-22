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Полина Лааксо
Карьера

Не сокращения, а «оптимизация»: «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — СМИ

Сотрудникам предлагают уйти по соглашению сторон, утверждают источники.

Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»

Что анонимно говорят сотрудники

  • Первыми об увольнениях в подразделении Ecom.tech, куда входят специалисты упомянутых сервисов, рассказали Telegram-канал «Профсоюз работников IT» и издание CNews. По данным первого, увольнять будут по 30-50% сотрудников в зависимости от сервиса.

Что мы узнали из сегодняшнего выступления CEO в «Купере»:

— Это не серия оптимизационных волн, а одна большая волна, которая продлится до конца 2025 года.

— Сотрудники, работающие менее пяти дней в неделю в офисе, считаются «неэффективными».

— СЕО сравнила людей, которых сокращают, с валенками, которые стоят в углу сарая — их жалко выбросить, но пользы от них нет.

«Профсоюз работников IT», публикация от 21 января 2025 года

  • Руководитель неназванного отдела в Ecom.tech сообщил CNews, что в «Купере» уволили 20% айтишников (около 200 человек), сославшись на «экономию бюджета и указание сверху». Якобы руководство «говорило: пиши два списка — первая волна 45%, вторая ещё 9%». О «приказе сверху» говорит и неназванный сотрудник «Сбертеха». Задача: «оптимизация в не приносящих прибыль местах».

  • Увольняться предлагают по соглашению сторон — с «торгами насчёт количества окладов». «Обычно» выплачивают два-три; руководителям — пять-шесть. Ту же практику подтверждают источники «Ведомостей». Есть ещё вариант: поработать два месяца и получить один оклад сверху. Часть руководителей «уходит по собственному желанию», якобы чтобы не решать судьбу подчинённых.

  • Один собеседник газеты говорит, что сильнее всего пострадал «Мегамаркет», потому что у него «убытки»: там «уволили около 25% айтишников». В «Купере» знают о планах убрать 50%* ИТ-специалистов — около 500 человек, — так как у «Купера» будет «непростой год».

  • По неподтверждённым данным «Ведомостей», всего в Ecom.tech хотят уволить около 20% айтишников примерно из 8000 — это и младшие специалисты, и тимлиды.

*Примечание от 10:41 мск: изначально в заметке было ошибочно указано «5%» вместо нужных «50%». Автор приносит извинения.

Что говорят в «Сбере»

  • В «Самокате» утверждают, что массовых увольнений нет. В других сервисах либо не ответили, либо отказались от комментариев. Отдельной пресс-службы именно у Ecom.tech нет.
Полина Лааксо
Карьера
VK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники

В компании всё опровергают.

Источник фото: VK

#сбер #новости #мегамаркет #самокат #купер #сберлогистика

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139 комментариев
Влад Борщ

В «Купере» знают о планах убрать 5% ИТ-специалистов — около 500 человекТо есть сейчас там работает 10000 человек в IT? Чем блять они там занимаются?

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Денис Демидов

Ничем существенным (хорошо видно по API и не только мегамаркета).
Греф пылесосил кадры с рынка как не в себя, в прок, на будущее, собирался стать ведущей IT компанией вселенной с аджайлом, машинлернингом и прочей бигдатой...

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Полина Лааксо
Автор

приношу свои глубочайшие извинения, потерялся ноль после пятерки

5
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newart spectrumism

А почти ничем. Коллега устроился на 300к и за 3 месяца выполнил всего несколько задачек...

1
1
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BnHa

Занимаются ли)

1
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Joe Dassin

На НАМИ и АвтоВАЗ посмотрите!)))

1
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Слегка Придурковатый

Как валенки стоят в углу сарая, сказали же.

1
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