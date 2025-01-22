Не сокращения, а «оптимизация»: «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — СМИ

Что мы узнали из сегодняшнего выступления CEO в «Купере»:

— Это не серия оптимизационных волн, а одна большая волна, которая продлится до конца 2025 года.

— Сотрудники, работающие менее пяти дней в неделю в офисе, считаются «неэффективными».

— СЕО сравнила людей, которых сокращают, с валенками, которые стоят в углу сарая — их жалко выбросить, но пользы от них нет.