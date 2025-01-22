Не сокращения, а «оптимизация»: «Сбер» начал увольнять айтишников «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката» — СМИ

Что мы узнали из сегодняшнего выступления CEO в «Купере»:
— Это не серия оптимизационных волн, а одна большая волна, которая продлится до конца 2025 года.
— Сотрудники, работающие менее пяти дней в неделю в офисе, считаются «неэффективными».
— СЕО сравнила людей, которых сокращают, с валенками, которые стоят в углу сарая — их жалко выбросить, но пользы от них нет.
В «Купере» знают о планах убрать 5% ИТ-специалистов — около 500 человекТо есть сейчас там работает 10000 человек в IT? Чем блять они там занимаются?
Ничем существенным (хорошо видно по API и не только мегамаркета).
Греф пылесосил кадры с рынка как не в себя, в прок, на будущее, собирался стать ведущей IT компанией вселенной с аджайлом, машинлернингом и прочей бигдатой...
приношу свои глубочайшие извинения, потерялся ноль после пятерки
А почти ничем. Коллега устроился на 300к и за 3 месяца выполнил всего несколько задачек...
Занимаются ли)
На НАМИ и АвтоВАЗ посмотрите!)))
Как валенки стоят в углу сарая, сказали же.