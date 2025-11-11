«Уходит в тень»: Уоррен Баффет написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway — он покинет пост главы компании к концу 2025 года

И пожертвует $1,3 млрд четырём семейным фондам. Источник: Getty ImagesБаффет «уходит в тень»: больше не будет писать ежегодные послания к отчётам и перестанет выступать на собраниях акционеров компании, сообщил он в своём последнем письме.В конце 2025 года Баффет передаст пост главы Berkshire Hathaway своему преемнику Грегу Абелю — но продолжит обращаться к акционерам с традиционным посланием в честь Дня благодарения, в котором рассказывает о своих благотворительных пожертвованиях. Также он останется председателем совета директоров, но «последнее слово» будет за Абелем.Он рассказал, что в «целом чувствует себя хорошо» и планирует «ускорить темпы» благотворительной деятельности в фондах своих детей, пока он ещё жив.По словам Баффета, его дети «обладают зрелостью и умом», чтобы распорядиться положенным им наследием. Согласно письму, 1,5 млн акций Berkshire Hathaway передадут Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названному в честь его жены, а ещё по 400 тысяч акций — трём фондам его детей. Всего Баффет пожертвует около $1,3 млрд.Баффет отметил, что хотел бы сохранить «значительное» количество акций класса А до тех пор, пока акционеры Berkshire Hathaway не будут чувствовать себя с Абелем так же комфортно, как с ним и его партнёром Чарли Мангером.Письма, подобные этому, а также те, что сопровождают годовые отчеты компании, стали обязательными к прочтению для поклонников Баффета, которые ищут в них крупицы мудрости, инвестиционные советы и остроумные высказывания, пишет Bloomberg.Грег Абель — слева, Уоррен Баффет — в центре. Источник: CNBCБаффет купил Berkshire Hathaway в 1965 году — тогда это была обанкротившаяся текстильная мануфактура. На основе компании он создал холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. В портфеле Berkshire есть акции компаний American Express, Bank of America, Apple, Chevron, Coca-Cola и многих других.#новости #уорренбаффет #berkshirehathaway