Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца 2025 года

Он руководил компанией около 60 лет.Источник: CNBCНа ежегодном собрании акционеров Баффет объявил, что его преемником станет вице-председатель Berkshire Hathaway Грег Абель, пишет Bloomberg.О планах сделать Абеля следующим гендиректором Баффет говорил ещё в 2021 году. Тот возглавит компанию после одобрения совета директоров, собрание которых состоится 4 мая 2025 года, — по мнению Баффета, те единогласно поддержат его решение.Акционеры встретили объявление Баффета овациями. Источник: CNBCБаффет отметил, что он всё равно «будет рядом», чтобы помочь, однако последнее слово будет за Абелем. На собрании совета директоров они также обсудят, какую роль в компании займёт Баффет в 2026 году.В индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Баффет занимает пятое место, его состояние оценивается в $169 млрд — большую часть составляют акции Berkshire Hathaway. Продавать их он не планирует.Грег Абель — слева, Уоррен Баффет — в центре. Источник: CNBCБаффет купил Berkshire Hathaway в 1965 году — тогда это была обанкротившаяся текстильная мануфактура. На основе компании он создал холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. В портфеле Berkshire есть акции компаний American Express, Bank of America, Apple, Chevron, Coca-Cola и многих других.#новости #уорренбаффет #berkshirehathaway