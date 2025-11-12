Популярное
Артур Томилко
Карьера

В рейтинг лучших работодателей Forbes в 2025 году вошли «Авито», «Альфа-банк», ВТБ, «Сбер», «Т-Банк», «Яндекс», «Аэрофлот» и другие

Они попали в категорию «Платина». Также в рейтинге есть «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Скриншот vc.ru
  • В основе методологии, по которой составляется рейтинг, — анкетирование компаний, рассказали в Forbes. Данные по крупнейшим публичным компаниям, не предоставившим данные, берутся из годовых отчётов и сведений об устойчивом развитии.
  • Организациям присваивают баллы по разным «группам метрик». Среди них — «Сотрудники и общество» (учитывает среднюю зарплату, соцпакет, корпоративное обучение, текучесть кадров и другие параметры), «Корпоративное управление» (гендерное равенство, комплаенс, прозрачность и другое), а также «Экология» (вредность и компенсация, рациональное использование ресурсов, охрана окружающей среды и другое).
  • В 2025 году в категорию «Платина» попали 30 компаний. В их числе «Авито», «Алроса», «Альфа-банк», ВТБ, «Сбер», «Т-Банк», «Газпромбанк», «Яндекс», «Аэрофлот», «Вымпелком» (владеет «Билайном»), МТС, «Мегафон», VK, «Ростелеком», «Росатом» и другие.
  • В категорию «Золото» вошли 82 компании: «2ГИС», «Ашан», «БКС Мир инвестиций», «ВкусВилл», «Вкусно — и точка», «Газпром», «Лаборатория Касперского», «Спортмастер», «Циан» и другие.
  • «Серебро» присвоили 60 компаниям. Среди них — «Айтеко», «Банки.ру», «БФТ-Холдинг», «ВсеИнструменты.ру», «Делимобиль», «Моторика», «М,Видео», «Деловые линии», «Рексофт», «Почта России» и другие.
  • «Бронзу» получили 35 компаний: 12STOREEZ, «МойОфис», «Сбертех», Flowwow, Fonbet и другие.

