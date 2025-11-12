В рейтинг лучших работодателей Forbes в 2025 году вошли «Авито», «Альфа-банк», ВТБ, «Сбер», «Т-Банк», «Яндекс», «Аэрофлот» и другие

Они попали в категорию «Платина». Также в рейтинге есть «Золото», «Серебро» и «Бронза». Скриншот vc.ruВ основе методологии, по которой составляется рейтинг, — анкетирование компаний, рассказали в Forbes. Данные по крупнейшим публичным компаниям, не предоставившим данные, берутся из годовых отчётов и сведений об устойчивом развитии.Организациям присваивают баллы по разным «группам метрик». Среди них — «Сотрудники и общество» (учитывает среднюю зарплату, соцпакет, корпоративное обучение, текучесть кадров и другие параметры), «Корпоративное управление» (гендерное равенство, комплаенс, прозрачность и другое), а также «Экология» (вредность и компенсация, рациональное использование ресурсов, охрана окружающей среды и другое).В 2025 году в категорию «Платина» попали 30 компаний. В их числе «Авито», «Алроса», «Альфа-банк», ВТБ, «Сбер», «Т-Банк», «Газпромбанк», «Яндекс», «Аэрофлот», «Вымпелком» (владеет «Билайном»), МТС, «Мегафон», VK, «Ростелеком», «Росатом» и другие.В категорию «Золото» вошли 82 компании: «2ГИС», «Ашан», «БКС Мир инвестиций», «ВкусВилл», «Вкусно — и точка», «Газпром», «Лаборатория Касперского», «Спортмастер», «Циан» и другие.«Серебро» присвоили 60 компаниям. Среди них — «Айтеко», «Банки.ру», «БФТ-Холдинг», «ВсеИнструменты.ру», «Делимобиль», «Моторика», «М,Видео», «Деловые линии», «Рексофт», «Почта России» и другие.«Бронзу» получили 35 компаний: 12STOREEZ, «МойОфис», «Сбертех», Flowwow, Fonbet и другие.Рейтинг лучших работодателей России 2024 года по версии Forbes.Рейтинг лучших работодателей России 2023 года по версии Forbes.Рейтинг лучших работодателей России 2022 года по версии Forbes.Рейтинг лучших работодателей России 2021 года по версии Forbes.#новости