ВТБ, «Сбер», «Т-Банк» и ещё 23 компании возглавили рейтинг лучших работодателей 2024 года по версии Forbes

В рейтинге нет мест, но есть категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Методологию разработали с консалтинговой группой KPMG (в России с 2022 года работает под брендом Kept). Сначала Forbes рассылает специальную анкету крупнейшим компаниям, а также участникам прошлогодних рейтингов, и публикует её в онлайне, чтобы получить заявки от любых других фирм.В какую категорию попадёт работодатель — зависит от баллов, которые он набрал. Их начисляют за показатели из трёх групп: «Сотрудники и общество» (зарплаты, соцпакет, текучка кадров, корпоративные стажировки, программы удержания), «Экология» (использование ресурсов, расходы на охрану окружающей среды, экополитика в целом) и «Корпоративное управление» (гендерное равенство, комплаенс, прозрачная отчётность).Всего в список вошли 167 компаний: 26 признали «платиновыми», 70 — «золотыми», 43 — «серебряными», 28 — «бронзовыми». Среди «платиновых» также числятся «Авито», «Альфа-банк», «Юнилевер Русь», «Вымпелком» («Билайн»), «Лаборатория Касперского», МТС, «Яндекс», Lamoda и Splat.В списке «золотых»: VK, Ozon, S7 Group, Headhunter, Skyeng, АФК «Система», «Лента», «Балтика», «Россельхозбанк», Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Sela), «Газпром» и другие. Статус «Серебро» получили, помимо прочих, «Делимобиль», «Рольф», «Сравни.ру», «Точка», «Циан», KazanExpress, Selectel и Superjob. «Бронзу» дали «Диван.ру», «Литрес», СДЭК и другим.Рейтинг лучших работодателей России 2023 года по версии Forbes.Рейтинг лучших работодателей России 2022 года по версии Forbes.Рейтинг лучших работодателей России 2021 года по версии Forbes.#новости #рейтинги
Как неожиданно. Мнение рядовых сотрудников банков принималось в расчёт?
Скорее всего такой список получился чисто из-за IT отделов и позиций руководителей
Конечно же, нет
Все паразитарные компании
В «Самолёте» же всех уволили. Как они вообще попали в опрос?
Методологию разработали с консалтинговой группой KPMG
Вообще эта "методология" больше напоминает премию "Песня года", где награды получают не те, кто достоин, а те, кому нужно дать премию. Эта методология больше напоминает пресейл, когда хотят выстроить отношения с компанией. Иначе как объяснить, что лучшие работодатели исключительно крупные компании, а премии распределены не по количеству баллов, а по категориям «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза»? Чтобы не обидеть? =)
Ростовщики - это паразиты, живущие в наших кошельках и кусающие нас каждый раз, когда мы платим деньги. Лучшие работодатели, блин...