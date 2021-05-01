Так они ответили на решение основателей «сфокусироваться на рабочих делах».

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26 апреля сооснователь Basecamp Джейсон Фрид написал в блоге о серьёзных изменениях в корпоративной культуре: например, в компании отказались от обсуждения политики в рабочих чатах и заменили конкретные льготы на выплату денег. Основатели мотивировали решение тем, что хотят отказаться от всего лишнего, чтобы сфокусироваться на работе.

После публикации некоторые сотрудники публично высказались против изменений. 28 апреля сооснователь Basecamp Давид Хейнемейер Ханссон написал среди прочего в блоге, что компания предложила вариант выходного пособия тем, «кто не видит будущего в Basecamp».

По его словам, компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом. Как пишет The Verge, примерно треть из 57 сотрудников решили уйти.

Среди тех, кто публично объявил о своём увольнении, — глава отдела маркетинга Энди Дидорси, руководитель отдела дизайна Джонас Дауни и глава службы поддержки клиентов Кристин Аардсма.

Andy Didorosi @ThatDetroitAndy



I'll be returning to entrepreneurship. My DMs are open if you'd like to talk or you can reach me at I resigned today from my role as Head of Marketing at Basecamp due to recent changes and new policies.I'll be returning to entrepreneurship. My DMs are open if you'd like to talk or you can reach me at andy@detroitindie.com

Разработчик Джон Брин начал тред в Twitter, в котором отслеживает сообщения тех, кто заявил о намерении уйти из Basecamp. Он предлагает помочь им найти новую работу.