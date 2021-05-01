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Карьера
Таня Боброва

Треть из 57 сотрудников Basecamp объявили об увольнении после отказа компании от политики на работе и соцпакетов Статьи редакции

Так они ответили на решение основателей «сфокусироваться на рабочих делах».

12 12 комментариев
542 просмотров

26 апреля сооснователь Basecamp Джейсон Фрид написал в блоге о серьёзных изменениях в корпоративной культуре: например, в компании отказались от обсуждения политики в рабочих чатах и заменили конкретные льготы на выплату денег. Основатели мотивировали решение тем, что хотят отказаться от всего лишнего, чтобы сфокусироваться на работе.

После публикации некоторые сотрудники публично высказались против изменений. 28 апреля сооснователь Basecamp Давид Хейнемейер Ханссон написал среди прочего в блоге, что компания предложила вариант выходного пособия тем, «кто не видит будущего в Basecamp».

По его словам, компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом. Как пишет The Verge, примерно треть из 57 сотрудников решили уйти.

Среди тех, кто публично объявил о своём увольнении, — глава отдела маркетинга Энди Дидорси, руководитель отдела дизайна Джонас Дауни и глава службы поддержки клиентов Кристин Аардсма.

Andy Didorosi @ThatDetroitAndy
I resigned today from my role as Head of Marketing at Basecamp due to recent changes and new policies.

I'll be returning to entrepreneurship. My DMs are open if you'd like to talk or you can reach me at andy@detroitindie.com

Разработчик Джон Брин начал тред в Twitter, в котором отслеживает сообщения тех, кто заявил о намерении уйти из Basecamp. Он предлагает помочь им найти новую работу.

John Breen @_breeeeen_
Let's keep track of the folks who are leaving @Basecamp and do what we can to find them a new home where they're allowed to exist without being told they're divisive:
Basecamp без политики, соцпакетов и групповых…
Основатели Basecamp решили «сфокусироваться на рабочих делах»: отказались от политической и…
vc.ru

#новость #basecamp

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Ware Wow

12

отказались от обсуждения политики

чтобы сфокусироваться на работе

Отличный ход, другие должны взять на заметку.
Выявление и увольнение бездельников еще и по собственному желанию.

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Nikitinz

Ware
0

Признаюсь вообще не уловил проблему. Это из-за разницы в менталитете? В чём соль этой истории?

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Константин Шукалов

8

Т.е. ребятам сказали, что на работе надо работать, а не пи#деть, но им это не понравилось на столько, что они решили найти новую "работу" чтобы сплетничать и спорить о политике в рабочее время?) 

Забавно.

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Станислав Назаров

Константин
1

Считаете забавным, что человек индефицирует себя как личность и хочет общаться, а не винтиком в механизме. И должен на 100% посвятить себя работе, а не жизни.
Хммм... Хотите джоб оффер ? 

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Andre Macareno

2

Это ж те ребята с шестичасовым рабочим днем, которые за «дип ворк» топят? Забавно, желание поболтать перевесило возможность иметь 2 свободных часа в день

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#MP

2

давайте называть вещи своими именами , ушли они не из-за политики , а потому что им предложили под удобный повод

 По его словам, компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом.

а так как в этой сфере спрос на специалистов есть - аналогичную работу они найдут без проблем так еще и 6 окладов сверху получат

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Андрей Усов

#MP
0

Вот мне тоже кажется, что просто бонусного бабла захотели.

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Сергей Катков

1

Что? На работе работать? Я увольняюсь!

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Nikitinz

0

Это же авторы книги и идеи с нестандартным подходом к работе в компании. То есть идея не работает, книгу можно выкидывать?

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Ware Wow

Nikitinz
1

Ну вроде пока работает, уходят пиз**болы и общественники

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Nikitinz

Ware
0

Если книгу читали, то у них изначально процессы были выстроены так, что эти две категории не могли себя значимо проявлять в работе. Там минимум слов, совещаний, ненужных обсуждений и по. Эта ситуация противоречит идеям в книге.

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Nikolay Kenig

0

А сколько тысяч доларов им платили?
Я готов занять их место 😃😃😃 

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