Треть из 57 сотрудников Basecamp объявили об увольнении после отказа компании от политики на работе и соцпакетов Статьи редакции
Так они ответили на решение основателей «сфокусироваться на рабочих делах».
26 апреля сооснователь Basecamp Джейсон Фрид написал в блоге о серьёзных изменениях в корпоративной культуре: например, в компании отказались от обсуждения политики в рабочих чатах и заменили конкретные льготы на выплату денег. Основатели мотивировали решение тем, что хотят отказаться от всего лишнего, чтобы сфокусироваться на работе.
После публикации некоторые сотрудники публично высказались против изменений. 28 апреля сооснователь Basecamp Давид Хейнемейер Ханссон написал среди прочего в блоге, что компания предложила вариант выходного пособия тем, «кто не видит будущего в Basecamp».
По его словам, компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом. Как пишет The Verge, примерно треть из 57 сотрудников решили уйти.
Среди тех, кто публично объявил о своём увольнении, — глава отдела маркетинга Энди Дидорси, руководитель отдела дизайна Джонас Дауни и глава службы поддержки клиентов Кристин Аардсма.
Разработчик Джон Брин начал тред в Twitter, в котором отслеживает сообщения тех, кто заявил о намерении уйти из Basecamp. Он предлагает помочь им найти новую работу.
отказались от обсуждения политики
чтобы сфокусироваться на работе
Отличный ход, другие должны взять на заметку.
Выявление и увольнение бездельников еще и по собственному желанию.
Т.е. ребятам сказали, что на работе надо работать, а не пи#деть, но им это не понравилось на столько, что они решили найти новую "работу" чтобы сплетничать и спорить о политике в рабочее время?)
Забавно.
Считаете забавным, что человек индефицирует себя как личность и хочет общаться, а не винтиком в механизме. И должен на 100% посвятить себя работе, а не жизни.
Хммм... Хотите джоб оффер ?
Это ж те ребята с шестичасовым рабочим днем, которые за «дип ворк» топят? Забавно, желание поболтать перевесило возможность иметь 2 свободных часа в день
давайте называть вещи своими именами , ушли они не из-за политики , а потому что им предложили под удобный повод
По его словам, компания предложила до шести месячных зарплат тем, кто проработал от трёх лет, и трёхмесячный оклад сотрудникам с меньшим опытом.
а так как в этой сфере спрос на специалистов есть - аналогичную работу они найдут без проблем так еще и 6 окладов сверху получат
Это же авторы книги и идеи с нестандартным подходом к работе в компании. То есть идея не работает, книгу можно выкидывать?
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