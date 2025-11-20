Популярное
Артур Томилко
Карьера

Google DeepMind наняла бывшего техдиректора Boston Dynamics Аарона Сандерса для развития направления робототехники

Компания хочет превратить Gemini в «операционную систему» для роботов.

  • В DeepMind Сандерс займёт должность вице-президента по аппаратному обеспечению, пишет Wired. Развитие роботехники — одно из ключевых направлений в стратегии компании.
  • По словам главы DeepMind Демиса Хассабиса, в будущем Gemini должна превратиться в операционную систему для роботов, которая сможет работать «с любыми конфигурациями тела».
  • Сандерс работал в Boston Dynamics с 2003 года. В частности, занимался созданием прототипа шестиногого робота-амфибии, отмечает Wired. В 2018 году он стал вице-президентом по инжинирингу, а в 2021-м — техническим директором. Летом 2025-го Сандерс покинул компанию.
  • DeepMind уже «много лет» проводит исследования в области роботехники, но решила нарастить усилия на фоне достижений китайских производителей роботов, указывает издание.
  • Хассабис признаётся, что его впечатлили роботы от китайской Unitree. Он полагает, что робототехника на базе ИИ «в ближайшие пару лет переживёт прорыв».

#новости #deepmind

