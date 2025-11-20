Google DeepMind наняла бывшего техдиректора Boston Dynamics Аарона Сандерса для развития направления робототехники

Компания хочет превратить Gemini в «операционную систему» для роботов.В DeepMind Сандерс займёт должность вице-президента по аппаратному обеспечению, пишет Wired. Развитие роботехники — одно из ключевых направлений в стратегии компании.По словам главы DeepMind Демиса Хассабиса, в будущем Gemini должна превратиться в операционную систему для роботов, которая сможет работать «с любыми конфигурациями тела».Сандерс работал в Boston Dynamics с 2003 года. В частности, занимался созданием прототипа шестиногого робота-амфибии, отмечает Wired. В 2018 году он стал вице-президентом по инжинирингу, а в 2021-м — техническим директором. Летом 2025-го Сандерс покинул компанию.DeepMind уже «много лет» проводит исследования в области роботехники, но решила нарастить усилия на фоне достижений китайских производителей роботов, указывает издание.Хассабис признаётся, что его впечатлили роботы от китайской Unitree. Он полагает, что робототехника на базе ИИ «в ближайшие пару лет переживёт прорыв». #новости #deepmind