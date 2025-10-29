Видео: гуманоидный робот Unitree G1 весом 35 кг буксирует автомобиль

За рулём машины также находился водитель. Источник: @BAAIBeijingРобота обучили исследователи из Пекинской академии искусственного интеллекта, пишет Interesting Engineering. Unitree G1 отбуксировал автомобиль на несколько метров по ровной поверхности, «имитируя человеческую позу».Вес робота составляет 35 кг, автомобиля — 1400 кг, говорится в видео. Кроме того, за рулём «для безопасности» сидит человек.Unitree представила робота G1 в мае 2024 года. Его рост — около 127 см, у робота 23-43 «сустава» в зависимости от модели. Цены на G1 начинаются от $16 тысяч (около 1,2 млн по курсу ЦБ на 29 октября 2025 года). #новости #unitree