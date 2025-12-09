Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

Журнал Time назвал «генеральным директором 2025 года» главу YouTube Нила Мохана

В 2024 году им стала глава AMD Лиза Су.

Источник: Getty Images
  • Нил Мохан стал руководить YouTube в 2023 году — после ухода с поста Сьюзан Войжицки. До этого он был директором по продукту сервиса и принимал участие в запусках YouTube TV, Music, Premium и Shorts.
  • В 2025 году YouTube «прочно занял места в гостиной зрителей» в виде YouTube TV, а также закрепился на рынке «компактных устройств» — по данным YouTube Shorts, ежемесячно в приложение заходят 2 млрд пользователей, пишет Time. Кроме того, платформа стала лидером в сфере подкастов.
  • YouTube «способен создавать звёзд», утверждает издание — и приводит в пример крупные проекты авторов, которые «вышли» с платформы: сделки MrBeast с Prime, Netflix с Ms. Rachel и другие.
  • По словам самого Мохана, раньше YouTube был похож на «деревню, где все друг друга знают», а теперь это — «мегаполис, где то, что случается на одной улице, влияет на происходящее на другой».
  • Развивается платформа благодаря авторам видео, поэтому задача Мохана — убедить их, что их усилия важны. По его мнению, блогеры привлекают зрителей, те — рекламодателей, что открывает маркетинговые возможности и позволяет найти ещё больше авторов. Знакомые с Моханом отмечают: взаимодействовать с блогерами ему нравится больше всего.
  • Как пишет издание, одна из главных ценностей главы YouTube — помогать людям «быть услышанными». У каждого есть право голоса, но необходимы и барьеры в виде модерации — они защищают от нежелательного контента и отфильтровывают «мусор».
Источник: Time
