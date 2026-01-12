Популярное
РБК: в 2026 году рост зарплат в ИТ будет умеренным, наиболее востребованными останутся специалисты в сферах ИИ и кибербезопасности

Рынок вошёл в фазу «зрелости»: вакансий стало меньше, конкуренция выросла, компании сместили внимание с масштабирования на эффективность и устойчивость.

Фото ТАСС
Кадровый дефицит сохраняется

  • Рынок ИТ переживает «перезагрузку» после бурного роста — «Золотой век» начинающих специалистов закончился, рассказали РБК в SuperJob. По данным сервиса, в 2025 году вакансий стало меньше примерно на 13%, а конкуренция среди новичков возросла. Зарплаты в целом по отрасли выросли на 8,8%.
  • Расширять штат продолжают в основном крупные компании, банки и государственные структуры, говорят в 5D Consulting. При этом работодатели чаще обращают внимание на «производительность, глубину компетенций и готовность работать со сложными задачами».
  • Кадровый дефицит остаётся одной из главных проблем в ИТ-отрасли, отмечают в КРОК. Причём сложности есть не только при поиске разработчиков, но и при подборе специалистов по продажам и руководителей среднего звена.
  • Распространение ИИ привело к росту числа сгенерированных резюме. Из-за этого компании чаще отдают предпочтение реферальным программам и внутренним перестановкам сотрудников.
  • В связи с этим растёт время поиска работы. Даже высококвалифицированные специалисты, которые ещё год назад могли бы получать ежедневно десятки звонков от рекрутеров, теперь «ждут интересных предложений неделями».

Наиболее востребованные направления

  • Самым высокооплачиваемым направлением остаётся разработка ИИ, говорят в КРОК. Зарплатная «вилка» в этой сфере составляет от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
  • На втором месте кибербезопасность. Middle-специалисты могут получать от 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
  • Высокие зарплаты сохраняются у технических руководителей, которые отвечают за архитектурные решения и стратегию развития продуктов, добавляют в 5D Consulting.
  • На рынке также востребованы менеджеры по развитию бизнеса и специалисты по продажам в области ИТ.
  • Несмотря на сокращение общего числа ИТ-вакансий, спрос на middle-специалистов у работодателей остаётся высоким. Однако резкого роста зарплат в 2026 году эксперты не ждут. По их прогнозам, индексация составит 8-15% в зависимости от роли. Разрыв между новичками и опытными специалистами продолжит расти.

