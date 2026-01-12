РБК: в 2026 году рост зарплат в ИТ будет умеренным, наиболее востребованными останутся специалисты в сферах ИИ и кибербезопасности

Рынок вошёл в фазу «зрелости»: вакансий стало меньше, конкуренция выросла, компании сместили внимание с масштабирования на эффективность и устойчивость.Фото ТАССКадровый дефицит сохраняетсяРынок ИТ переживает «перезагрузку» после бурного роста — «Золотой век» начинающих специалистов закончился, рассказали РБК в SuperJob. По данным сервиса, в 2025 году вакансий стало меньше примерно на 13%, а конкуренция среди новичков возросла. Зарплаты в целом по отрасли выросли на 8,8%.Расширять штат продолжают в основном крупные компании, банки и государственные структуры, говорят в 5D Consulting. При этом работодатели чаще обращают внимание на «производительность, глубину компетенций и готовность работать со сложными задачами».Кадровый дефицит остаётся одной из главных проблем в ИТ-отрасли, отмечают в КРОК. Причём сложности есть не только при поиске разработчиков, но и при подборе специалистов по продажам и руководителей среднего звена.Распространение ИИ привело к росту числа сгенерированных резюме. Из-за этого компании чаще отдают предпочтение реферальным программам и внутренним перестановкам сотрудников.В связи с этим растёт время поиска работы. Даже высококвалифицированные специалисты, которые ещё год назад могли бы получать ежедневно десятки звонков от рекрутеров, теперь «ждут интересных предложений неделями».Наиболее востребованные направленияСамым высокооплачиваемым направлением остаётся разработка ИИ, говорят в КРОК. Зарплатная «вилка» в этой сфере составляет от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.На втором месте кибербезопасность. Middle-специалисты могут получать от 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.Высокие зарплаты сохраняются у технических руководителей, которые отвечают за архитектурные решения и стратегию развития продуктов, добавляют в 5D Consulting.На рынке также востребованы менеджеры по развитию бизнеса и специалисты по продажам в области ИТ.Несмотря на сокращение общего числа ИТ-вакансий, спрос на middle-специалистов у работодателей остаётся высоким. Однако резкого роста зарплат в 2026 году эксперты не ждут. По их прогнозам, индексация составит 8-15% в зависимости от роли. Разрыв между новичками и опытными специалистами продолжит расти.#новости