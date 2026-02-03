Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

«Ъ»: в Домодедово после смены собственника приступили к «оптимизации штата» — уволить собираются около сотни сотрудников

Обновлено в 10:33 мск
«Домодедово» не проводит никаких сокращений в своих подразделениях, включая ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз», информация об этом не соответствует действительности, сообщила пресс-служба аэропорта. Реализуются плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». О сокращениях сотрудников речи не идёт.

Их «просят уйти» без компенсации или перейти на другие должности с потерей дохода.

Источник: АГН «Москва»
Источник: АГН «Москва»
  • 30 января 2026 года — сразу после объявления о покупке аэропорта структурой Шереметьево — гендиректор Домодедово уведомил сотрудников о сокращении подразделения Domodedovo Commercial Services (ООО ДКС), которое занимается ведением контрактов с авиакомпаниями и другими партнёрами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Часть собеседников издания утверждает, что из 130 сотрудников подразделения аэропорт оставляет менее половины. Остальным предложили уйти по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности».
  • Ещё части сотрудников предложили сменить должности, но с сокращением ставки и потерей дохода. Предложение о «добровольном уходе» также получили сотрудники и руководители нескольких других предприятий аэропорта, включая «Домодедово Кэтэринг». Всего речь идёт о сотне человек.
  • В Домодедово заявили изданию, что «в аэропорту реализуются управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». В рамках этого пересматривается модель работы службы аккаунт-менеджеров.
  • «Ранее 32 аккаунт-менеджера сопровождали деятельность 26 авиакомпаний», — сообщили в аэропорте. Сотрудники, чья работа «вызывала обоснованные претензии со стороны авиакомпаний», в новой структуре коммерческого блока аэропорта «задействованы не будут».
  • О том, сколько сотрудников останется работать в ДКС и коснутся ли кадровые изменения других 24 подразделений аэропорта, в Домодедово не сообщили, указав лишь, что «сокращения в ДКС не проводятся».
  • В Домодедово подчеркнули, что изменения не затронут сотрудников, обеспечивающих «бесперебойную и безопасную работу» аэропорта, а также тех, кто занимается привлечением авиакомпаний и работой с ними. На вопрос о предложениях уволиться по собственному желанию в аэропорту не ответили.
Транспорт
Транспорт
