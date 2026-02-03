«Ъ»: в Домодедово после смены собственника приступили к «оптимизации штата» — уволить собираются около сотни сотрудников
Обновлено в 10:33 мск
«Домодедово» не проводит никаких сокращений в своих подразделениях, включая ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз», информация об этом не соответствует действительности, сообщила пресс-служба аэропорта. Реализуются плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». О сокращениях сотрудников речи не идёт.
