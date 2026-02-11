Популярное
Данила Бычков
Карьера

Heineken уволит до 6000 сотрудников на фоне снижения спроса на пиво

Сократят около 7% от всех рабочих мест компании.

Источник: Bloomberg
  • Сокращения в основном пройдут в Европе, пишет Bloomberg. Heineken в течение двух лет уволит от 5000 до 6000 сотрудников из 87 тысяч работников компании по всему миру.
  • Это станет очередным последствием снижения потребления пива на ключевых рынках, включая США и Европу, отмечает издание. В 2025 году объёмы продажи пива Heineken упали на 2,4% — чуть меньше, чем прогнозировали аналитики.
  • В январе 2026 года Reuters сообщило, что гендиректор Heineken Дольф ван ден Бринк уйдёт в отставку после шести лет на посту — причиной также стало снижение продаж из-за «сдержанных потребительских настроений», неопределённости в международной торговле и инфляционного давления.
  • 11 февраля 2026-го акции Heineken выросли на 4,3%, до отметки в €77,9 за бумагу. Это самый большой рост акций компании за один день, начиная с июня 2025 года, отмечает Bloomberg.

#новости #heineken

