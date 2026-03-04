Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Карьера

Производитель фитнес-браслетов Whoop запланировал увеличить штат на 75%, чтобы ускорить рост компании перед IPO — Bloomberg

Компания намерена нанять более 600 сотрудников.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • 75% — это около 600 позиций, сейчас в штате компании примерно 800 человек. Рабочие места появятся в разных подразделениях, включая разработку, дизайн, продажи и исследования, пишет Bloomberg.
  • Набирать сотрудников будут не только в Северной Америке, но и в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Около 60% продаж Whoop приходится на международный рынок — при этом в 2022 году, по собственным данным, основная часть пользователей (примерно 70%) находилась в США.
  • «Масштабный» найм в Whoop произойдёт на фоне сокращений в других технологических компаниях, подчёркивает Bloomberg. Например, сооснователь Block Джек Дорси в феврале 2026-го объявил о сокращении свыше 40% штата на фоне развития ИИ.

Многие компании увольняют людей и обвиняют в этом ИИ. На самом деле они сокращают сотрудников из-за того, что их бизнес работает недостаточно хорошо, а ИИ — просто удобное оправдание.

Уилл Ахмед, гендиректор Whoop
  • Осенью 2025 года Bloomberg писало о планах компании выйти на IPO в течение двух лет. Точные сроки размещения Whoop на бирже пока неизвестны.

#новости #whoop

1
1
13 комментариев