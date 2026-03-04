Производитель фитнес-браслетов Whoop запланировал увеличить штат на 75%, чтобы ускорить рост компании перед IPO — Bloomberg

Компания намерена нанять более 600 сотрудников. Источник: Bloomberg75% — это около 600 позиций, сейчас в штате компании примерно 800 человек. Рабочие места появятся в разных подразделениях, включая разработку, дизайн, продажи и исследования, пишет Bloomberg.Набирать сотрудников будут не только в Северной Америке, но и в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Около 60% продаж Whoop приходится на международный рынок — при этом в 2022 году, по собственным данным, основная часть пользователей (примерно 70%) находилась в США.«Масштабный» найм в Whoop произойдёт на фоне сокращений в других технологических компаниях, подчёркивает Bloomberg. Например, сооснователь Block Джек Дорси в феврале 2026-го объявил о сокращении свыше 40% штата на фоне развития ИИ.Многие компании увольняют людей и обвиняют в этом ИИ. На самом деле они сокращают сотрудников из-за того, что их бизнес работает недостаточно хорошо, а ИИ — просто удобное оправдание.Уилл Ахмед, гендиректор WhoopОсенью 2025 года Bloomberg писало о планах компании выйти на IPO в течение двух лет. Точные сроки размещения Whoop на бирже пока неизвестны.#новости #whoop