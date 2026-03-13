Глава Adobe Шантану Нарайен покинет пост гендиректора — он занимал его 18 лет

Причины его ухода не раскрыли.Источник: CNBCНарайен продолжит исполнять свои обязанности до момента, пока не найдут преемника — пока неизвестно, кто им станет, пишет CNBC. Поиск займёт как минимум несколько месяцев. При этом Нарайен останется председателем совета директоров, отметила компания. Нарайен работает в Adobe с 1998 года, а в 2007-м стал её гендиректором. При нём, например, компания перешла с продажи лицензий на ПО на систему подписки Creative Cloud.В обращении к сотрудникам Нарайен подвёл итоги своей работы: за это время штат Adobe вырос с 3000 до более чем 30 тысяч сотрудников, а выручка увеличилась с $1 млрд до больше чем $25 млрд. Он также отметил, что сейчас наступила эра, когда большую роль будут играть ИИ, новые рабочие процессы и способы самовыражения.Также за время его руководства акции Adobe выросли примерно в шесть раз — на 10:07 мск 13 марта 2026 года они торгуются по цене в $246,55 за штуку. На фоне новостей об уходе гендиректора они упали на 8%.#новости #adobe