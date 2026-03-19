«Компании, которые не сделают это немедленно, проиграют»: основатель криптобиржи Crypto.com Крис Маршалек объявил о сокращении 12% сотрудников

По данным СМИ, речь идёт примерно о 180 работниках.Источник: BloombergКриптовалютная биржа Crypto.com присоединится к числу компаний, увольняющих сотрудников на фоне внедрения ИИ, говорится в сообщении Маршалека. Под сокращение попали работники, которые «не смогли адаптироваться к новой реальности».Основатель компании не раскрыл точное количество уволенных сотрудников — Bloomberg со ссылкой на Straits Times пишет, что речь идёт примерно о 180 работниках. Сокращения проходят на фоне давления на крипторынок — биткоин упал примерно на 40% с октября 2025 года, когда криптовалюта достигла рекордной цены в $126 тысяч.Crypto.com уже сокращала 20% глобального штата в 2023 году. В феврале 2026-го сооснователь Block Джек Дорси объявил о сокращении свыше 40% штата компании на фоне развития ИИ, добавив, что «большинство компаний придут к тому же». В начале февраля 2026 года Маршалек купил за $70 млн домен AI.com, чтобы запустить на нём платформу ИИ-агентов, назвав сделку «крупнейшей покупкой домена в истории».#новости #cryptocom