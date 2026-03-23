Данила Бычков
Карьера

FT: OpenAI запланировала увеличить штат почти вдвое к концу 2026 года — с 4500 до 8000 сотрудников

Так компания намерена усилить конкуренцию с Anthropic.

Источник: Bloomberg
  • В первую очередь OpenAI намерена нанимать сотрудников для разработки продуктов, исследований и продаж, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Компания также будет привлекать технических «амбассадоров», которые должны консультировать крупных клиентов, помогая им эффективнее использовать инструменты от OpenAI.
  • Общее количество сотрудников компании к концу 2026 года увеличится с 4500 до примерно 8000, отмечает издание. OpenAI уже подписала контракт на аренду ещё одного офиса в Сан-Франциско, рассчитывая нанимать в среднем по 12 человек в день.
  • Масштабная кампания по найму направлена на сдерживание роста популярности Anthropic среди корпоративных клиентов и усиление конкуренции с Google. В OpenAI рассчитывают, что к концу 2026-го около 50% выручки будет приходиться на корпоративных клиентов — сейчас это примерно 40%.
  • OpenAI запланировала создать совместное предприятие с инвестиционными фондами для продажи ИИ-инструментов корпоративным клиентам, писало Reuters. При этом ИИ продукты от Anthropic в этом сегменте считаются «более продвинутыми».

#новости #openai

