FT: OpenAI запланировала увеличить штат почти вдвое к концу 2026 года — с 4500 до 8000 сотрудников

Так компания намерена усилить конкуренцию с Anthropic. Источник: BloombergВ первую очередь OpenAI намерена нанимать сотрудников для разработки продуктов, исследований и продаж, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Компания также будет привлекать технических «амбассадоров», которые должны консультировать крупных клиентов, помогая им эффективнее использовать инструменты от OpenAI.Общее количество сотрудников компании к концу 2026 года увеличится с 4500 до примерно 8000, отмечает издание. OpenAI уже подписала контракт на аренду ещё одного офиса в Сан-Франциско, рассчитывая нанимать в среднем по 12 человек в день.Масштабная кампания по найму направлена на сдерживание роста популярности Anthropic среди корпоративных клиентов и усиление конкуренции с Google. В OpenAI рассчитывают, что к концу 2026-го около 50% выручки будет приходиться на корпоративных клиентов — сейчас это примерно 40%.OpenAI запланировала создать совместное предприятие с инвестиционными фондами для продажи ИИ-инструментов корпоративным клиентам, писало Reuters. При этом ИИ продукты от Anthropic в этом сегменте считаются «более продвинутыми».#новости #openai