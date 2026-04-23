СДЭК назначил нового гендиректора — сооснователь компании Вячеслав Пиксаев ушёл с поста

Он останется в совете директоров. Источник: СДЭКНовым гендиректором стал Артём Ткачев — теперь уже бывший финансовый директор компании, рассказали в СДЭК.На новой должности он намерен сосредоточить усилия на поиске «инновационных подходов к ведению бизнеса и переходу организации на качественно новый уровень».Пиксаев стал гендиректором в июле 2024 года. До этого главой СДЭК был Леонид Гольдорт — второй основатель. В начале июля 2024 года он продал свою долю (55,44%) в компании УК «Современные фонды недвижимости».Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев (по данным «Контур.Фокуса», у него около 37% в «СДЭК-Глобал», основном юрлице компании) создали СДЭК в 2000 году. Фирма работает по франшизе. На конец 2023-го у СДЭК было свыше 5000 пунктов выдачи заказов в 39 странах.#новости #сдэк