Samsung в рамках предварительного соглашения с профсоюзом согласилась выделить на бонусы сотрудникам 10,5% операционной прибыли в виде акций — СМИ

Компания добилась приостановки забастовки — её акции 21 мая 2026 года растут на 8,5%.Источник: Getty Images / Tom's HardwareВечером 20 мая 2026 года Samsung достигла предварительного соглашения с профсоюзом и смогла предотвратить начало забастовки, которая, по оценке Morningstar, могла сократить операционную прибыль компании примерно на 5% в 2026 году. По соглашению теперь должны проголосовать члены профсоюза. По словам Reuters, его глава рассчитывает на одобрение большинством.Агентство пишет со ссылкой на профсоюз, что Samsung будет выделять 10,5% операционной прибыли на спецбонусы в виде акций. В 2026 году 40% этих спецбонусов распределят между сотрудниками всех подразделений, которые занимаются чипами. Остальное уйдёт подразделению по производству чипов памяти.По словам источника Reuters, работник этого подразделения с базовой зарплатой 80 млн южнокорейских вон, как ожидается, суммарно получит бонус в 626 млн вон в 2026 году (около $416 тысяч).По данным Yonhap, спецбонусы будут выплачивать в течение как минимум десяти лет при условии достижения целей по операционной прибыли: более 200 трлн вон в год с 2026-го по 2028-й и 100 трлн — с 2029-го по 2035-й.Издание подсчитало: исходя из прогнозируемой операционной прибыли Samsung в 300 трлн вон в 2026 году, каждый из 28 тысяч сотрудников подразделения по выпуску чипов может получить до 600 млн вон в виде бонусов.В забастовке, которую планировали с 21 мая по 7 июня 2026 года, могли принять участие 48 тысяч сотрудников или около 40% штата компании в Южной Корее, пишет CNN. Это могло бы усилить напряжение на рынке полупроводников: по оценке исследовательской SemiAnalysis, к концу 2026 года цены на чипы памяти и так могут вырасти более чем вдвое по сравнению с 2025-м.#новости #samsung