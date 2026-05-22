Главе Standard Chartered пришлось публично извиняться за фразу «замена менее ценного человеческого капитала» — банк анонсировал сокращения на фоне внедрения ИИ

Топ-менеджер пояснил, что ценит всех сотрудников, просто некоторые должности более подвержены автоматизации.Билл Уинтерс. Источник: Chris J. Ratcliffe / BloombergВ конце мая 2026 года британский Standard Chartered анонсировал увольнение более 7000 сотрудников в течение четырёх лет. Гендиректор банка Билл Уинтерс заявил, что речь идёт не о сокращении расходов, а о замене «менее ценного человеческого капитала» технологиями и инвестициями. Некоторым предложат перейти на другие должности.Как пишет Bloomberg, формулировка топ-менеджера не понравилась пользователям в соцсетях. Регуляторы в Гонконге и Сингапуре запросили разъяснения у Standard Chartered, говорили источники агентства. Работа банка ориентирована, в частности, на азиатский рынок.Самому Уинтерсу пришлось успокаивать сотрудников: в служебной записке он «более мягко» отметил, что «будущее Standard Chartered зависит от таланта, рассудительности, отношений» коллег.22 мая 2026 года топ-менеджер опубликовал сообщение в LinkedIn, в котором пояснил, что имел в виду: «менее ценные» должности наиболее «уязвимы» для автоматизации, и компания обязана помогать коллегам переходить на «более ценные» роли. Это банк и делает «много лет».В другом посте Уинтерс написал, что всё ещё есть вопросы по поводу его выбора слов, который «расстроил некоторых коллег». «За это я прошу прощения», — отметил он и добавил, что «ценит» сотрудников — «всех до единого».