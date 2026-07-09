Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Карьера
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Карьера

В Китае начался суд по делу о смерти 32-летнего программиста после длительных переработок

Его семья добивается взыскания ущерба с работодателя.

  • Слушания по делу начались 8 июля 2026 года в китайском городе Гуанчжоу, пишет China News Weekly.
  • Программист Гао Гуанхуэй с 2019 года работал в Guangzhou Vision Kun Electronic — одной из дочерних компаний китайского производителя электроники CVTE. В 2024-м его перевели в новый отдел, и рабочая нагрузка «резко возросла».
  • Из-за нехватки персонала Гао приходилось совмещать несколько должностей и «часто» работать допоздна. Он уходил из дома около 7 утра и возвращался в 11 вечера, затем он продолжал принимать звонки и участвовать в онлайн-совещаниях, а спать ложился около 2 часов ночи, рассказала его жена.
  • Утром 29 ноября 2025 года мужчине стало плохо. Жена вызвала скорую. Врачи доставили его в больницу, но спустя несколько часов он умер.
  • Местная трудовая служба признала смерть «связанной с производством». После этого жена Гао обратилась с иском о взыскании 100 тысяч юаней (1,1 млн рублей) в качестве ущерба с работодателя, а также потребовала вернуть личные вещи и канцелярские принадлежности мужа, которые в компании назвали «потерянными».
  • В декабре 2025 года компания и профсоюз подписали с родственниками мужчины соглашение о выплате 450 тысяч юаней (5 млн рублей) в качестве гуманитарной помощи. Однако жена Гао подала отдельный иск с требованием расторгнуть соглашение.
  • По словам адвоката семьи, национальные стандарты в случае «смерти на производстве» предусматривают выплаты в размере до 1,16 млн юаней. Но какие именно требования выдвигает супруга Гао, он не уточнил.

#новости #китай

8
3