В Китае начался суд по делу о смерти 32-летнего программиста после длительных переработок

Его семья добивается взыскания ущерба с работодателя. Слушания по делу начались 8 июля 2026 года в китайском городе Гуанчжоу, пишет China News Weekly.Программист Гао Гуанхуэй с 2019 года работал в Guangzhou Vision Kun Electronic — одной из дочерних компаний китайского производителя электроники CVTE. В 2024-м его перевели в новый отдел, и рабочая нагрузка «резко возросла».Из-за нехватки персонала Гао приходилось совмещать несколько должностей и «часто» работать допоздна. Он уходил из дома около 7 утра и возвращался в 11 вечера, затем он продолжал принимать звонки и участвовать в онлайн-совещаниях, а спать ложился около 2 часов ночи, рассказала его жена.Утром 29 ноября 2025 года мужчине стало плохо. Жена вызвала скорую. Врачи доставили его в больницу, но спустя несколько часов он умер.Местная трудовая служба признала смерть «связанной с производством». После этого жена Гао обратилась с иском о взыскании 100 тысяч юаней (1,1 млн рублей) в качестве ущерба с работодателя, а также потребовала вернуть личные вещи и канцелярские принадлежности мужа, которые в компании назвали «потерянными».В декабре 2025 года компания и профсоюз подписали с родственниками мужчины соглашение о выплате 450 тысяч юаней (5 млн рублей) в качестве гуманитарной помощи. Однако жена Гао подала отдельный иск с требованием расторгнуть соглашение.По словам адвоката семьи, национальные стандарты в случае «смерти на производстве» предусматривают выплаты в размере до 1,16 млн юаней. Но какие именно требования выдвигает супруга Гао, он не уточнил.#новости #китай