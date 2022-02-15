{"id":11845,"title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442: \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 100 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=11845&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/355008-go-practice&placeBit=1&hash=760807fb810b0b4404e2aa591f4dd289cc980a00d3d0dce378dd5fc7bc9375b9","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Алиса Сливинская

«Ищем специалиста, но не можем его найти. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается» Статьи редакции

Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.

2 2 комментария
504 просмотров
Unsplash

В США идёт «великая отставка» — сотрудники увольняются, а работодатели пытаются удержать их зарплатой, участием в рекламных кампаниях и отпуском в минивэнах. Только с апреля по сентябрь 2021 года более 19 млн американцев уволились.

Однако некоторые компании всё ещё предлагают низкую зарплату, требуют многолетний опыт даже на стартовых позициях и склоняют к неоплачиваемым переработкам. При этом они жалуются, что никак не могут найти квалифицированных и опытных сотрудников.

Соискатели, напротив, считают, что несмотря на большое количество вакансий, организации не понимают и не принимают изменения, которые произошли на рынке труда после 2020 года.

  • «Многие фирмы ищут узкопрофильных специалистов с многолетним стажем в городах, где дорого жить, и предлагают всего $17–18 в час. Кажется, такой работодатель думает, что платит достойно, но по факту он просто обесценивает труд».
  • «Недавно я искал работу и встретил много возмутительных предложений. Одно медучреждение в ходе собеседования отметило, как важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. При этом мне предложили только семь оплачиваемых выходных в году — включая отпуск и больничные дни. Дополнительные льготы в связи с коронавирусом не предполагаются. Когда в последний раз просматривал вакансии, видел, что они всё ещё ищут сотрудника».
  • «Отрасль биотехнологий, в частности клеточная терапия, остро нуждается в опытных работниках. В мой отдел тоже ищут специалиста, но пока что ни один соискатель не согласился с нами работать. Дело в том, что мы платим меньше конкурентов. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается».

Помимо того, что компании не предлагают конкурентоспособную зарплату, многие из них предъявляют много требований к кандидатам.

  • «В организации, где я работаю, жалуются, что уже давно не могут найти квалифицированного сотрудника с большим опытом работы в двух разных сферах: коммерческих сделках и управлении волонтёрами. И платить ему будут копейки — это при том, что он должен отчитываться перед двумя разными начальниками».
  • «Фирмы жалуются, что не могут найти достойных кандидатов, но сами при этом предъявляют к ним больше требований, чем до пандемии. Такое количество специфических навыков трудно найти у одного человека. В противном случае вы должны платить соответствующую зарплату».

Многие фирмы просто не подходят к процессу найма с серьёзностью и срочностью, которых требует рынок.

  • «У работодателей расходятся слова с действиями. Они утверждают, что наняли бы любого, у кого есть хотя бы половина моих навыков, но в итоге просто исчезают. Или говорят, что я им подхожу, а потом берут недели на раздумья».

И всё же некоторые организации меняют свои процессы найма.

  • «Недавно искали работника, но довольно долго обрабатывали заявки и потеряли несколько ценных кандидатов. Мы решили, что станем быстрее и, более того, увеличим зарплату, потому что конкуренты платят больше. (Конечно, были мысли не поднимать оплату и сократить список должностных обязанностей, но всё же решили, что её лучше поднять). И следующий соискатель принял наше предложение».

Некоторые работодатели делают всё, что в их силах, чтобы привлечь и удержать сотрудника, но всё равно сталкиваются с трудностями.

  • «Моя компания работает в сфере программного обеспечения. Мы платим конкурентоспособную зарплату, работаем удалённо, выплачиваем не менее 80% взносов по медицинскому страхованию и предлагаем другие не менее приятные преимущества. Но найти и удержать опытных специалистов всё равно трудно. Многие кандидаты почти сразу отказываются от наших предложений, а один сотрудник уволился после двух недель работы — он ушёл к конкурентам с более выгодными условиями».

Рынок труда развивается, соискатели хотят большего — неясно, сколько ещё нужно времени, чтобы больше компаний захотели меняться и начали повышать зарплату, предлагать льготы и заботиться о сотрудниках. Пока они просто не понимают и не хотят принимать, что перестали быть привлекательными для работы, пишет издание.

#работа #наём

2 2 комментария
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Вера Макарова

Массовый заговор) Хотят вынудить работать за копейки. Снижая ЗПшки надеются уронить средний и больше положить себе в карман. Но почему то не учитывают, что и добросовестность труда тогда явно другая будет.

Ответить
4
Развернуть ветку
Nikitinz

Ну да, явно дефицит высококвалифицированных и низкооплачиваемых сотрудников)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
BestDoctor
Эволюция позиционирования: как BestDoctor стал экосистемой медицинских сервисов — глава первая

Когда в 2016 году мы пришли на консервативный рынок медицинского страхования, то решили устроить настоящую технологическую революцию. Но мы не стоим на месте — постоянно растем и трансформируемся, а вместе с этим меняется и наша самопрезентация на рынке — позиционирование.

1 1 комментарий
2
Приёмная
Дарья Мишанова
История увольнения из Metro Cash&Carry

История о том, как в компании Metro иногда расстаются с сотрудниками. Metro – это крупная международная компания, головной офис которой находится в Дюссельдорфе. Большая часть Московского топ менеджмента – экспаты, и я никогда бы не подумала, что в компании, которая конечно же заботится о своем имидже на рынке как работодатель может произойти…

170 170 комментариев
97
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NTA
Adversial validation

Adversarial Validation часто используется в соревнованиях на Kaggle. Идея данной техники достаточно проста и интуитивно понятна. Необходимо классифицировать каждое наблюдение к обучающему или тестовому набору данных. Если переменные в обучающем и тестовом наборе данных подчиняются одному закону распределения, то модель классификации даст плохое…

0 Обсудить
1
Личный опыт
Кирилл Тихонов
На арене цирка – тендеры по услугам аутсорсинга. Как организаторы и участники дурят друг друга и находят себе проблемы

Привет, на связи Кирилл Тихонов, управляющий партнёр бизнес-спецназа Амивео. Cегодня я расскажу леденящую кровь историю про тендер на услуги аутсорсеров в IT. Тендер, который проводил крупный коммерческий банк, а победители чуть не позавидовали побеждённым…

8 8 комментариев
19
IPQuorum
Влюбиться в интеллект: можно ли завести роман с нейросетью?

Влияние нейросетей на нашу жизнь сложно переоценить: они задействованы в прогнозировании, принятии решений, распознавании лиц, сборе и анализе данных. Они научились писать картины и тексты, сочинять музыку, подрабатывают артистами и телеведущими. А возможно ли влюбиться в такое создание? И если интеллект искусственный, значит ли это, что и…

0 Обсудить
–1
Крипто
Таня Боброва
ЦБ снова раскритиковал план Минфина по регулированию криптовалюты и предложил поправки для запрета её оборота Статьи редакции

Регулятор называет криптовалюты «финансовой пирамидой» и считает, что их регулирование лишь создаст «иллюзию государственной защиты».

96 96 комментариев
15
Карьера
Алиса Сливинская
«Ищем специалиста, но не можем его найти. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается» Статьи редакции

Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.

Unsplash
2 2 комментария
12
IPQuorum
NFT — чудо или мошенничество?

Если у вас аллергия на броские модные словечки, которые любят использовать молодое поколение, руководители и инвесторы, возможно, вы не захотите прочитать этот текст, учитывая риск анафилактического шока. А если вы хотите разобраться в том, что же такое NFT и какие риски с ним связаны, то текст для вас.

0 Обсудить
–1
Дизайн
Логомашина
Как использовать негативное пространство внутри логотипа правильно

Привет, на связи Логомашина. Дополнительные образы внутри логотипа помогают компании запомниться потенциальному клиенту. Рассказываем простыми словами, как работать с негативным пространством, чтобы не получить обратный эффект.

16 16 комментариев
37
SEO
Aleksandr Chepukaytis
Как проиндексировать сайт в Google и повысить видимость: опыт использования Google Indexing API с примерами
19 19 комментариев
33
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
«Авито» и другие компании оценили стартапы Бизнес-инкубатора ВШЭ

В пятницу, 11 февраля, Бизнес-инкубатор ВШЭ совместно с экспертами из онлайн-сервиса «Авито», венчурного стартапа Briskly, стартапа Enty, консалтинговой компании Hints, онлайн-сервиса CarMoney и др. компаниями впервые провел Speed Dating.

0 Обсудить
1
Больше статей
null