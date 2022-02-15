Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.

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Unsplash

В США идёт «великая отставка» — сотрудники увольняются, а работодатели пытаются удержать их зарплатой, участием в рекламных кампаниях и отпуском в минивэнах. Только с апреля по сентябрь 2021 года более 19 млн американцев уволились.

Однако некоторые компании всё ещё предлагают низкую зарплату, требуют многолетний опыт даже на стартовых позициях и склоняют к неоплачиваемым переработкам. При этом они жалуются, что никак не могут найти квалифицированных и опытных сотрудников.

Соискатели, напротив, считают, что несмотря на большое количество вакансий, организации не понимают и не принимают изменения, которые произошли на рынке труда после 2020 года.

«Многие фирмы ищут узкопрофильных специалистов с многолетним стажем в городах, где дорого жить, и предлагают всего $17–18 в час. Кажется, такой работодатель думает, что платит достойно, но по факту он просто обесценивает труд».

«Недавно я искал работу и встретил много возмутительных предложений. Одно медучреждение в ходе собеседования отметило, как важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. При этом мне предложили только семь оплачиваемых выходных в году — включая отпуск и больничные дни. Дополнительные льготы в связи с коронавирусом не предполагаются. Когда в последний раз просматривал вакансии, видел, что они всё ещё ищут сотрудника».



«Отрасль биотехнологий, в частности клеточная терапия, остро нуждается в опытных работниках. В мой отдел тоже ищут специалиста, но пока что ни один соискатель не согласился с нами работать. Дело в том, что мы платим меньше конкурентов. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается».



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Помимо того, что компании не предлагают конкурентоспособную зарплату, многие из них предъявляют много требований к кандидатам.

«В организации, где я работаю, жалуются, что уже давно не могут найти квалифицированного сотрудника с большим опытом работы в двух разных сферах: коммерческих сделках и управлении волонтёрами. И платить ему будут копейки — это при том, что он должен отчитываться перед двумя разными начальниками».

«Фирмы жалуются, что не могут найти достойных кандидатов, но сами при этом предъявляют к ним больше требований, чем до пандемии. Такое количество специфических навыков трудно найти у одного человека. В противном случае вы должны платить соответствующую зарплату».



Многие фирмы просто не подходят к процессу найма с серьёзностью и срочностью, которых требует рынок.

«У работодателей расходятся слова с действиями. Они утверждают, что наняли бы любого, у кого есть хотя бы половина моих навыков, но в итоге просто исчезают. Или говорят, что я им подхожу, а потом берут недели на раздумья».



И всё же некоторые организации меняют свои процессы найма.

«Недавно искали работника, но довольно долго обрабатывали заявки и потеряли несколько ценных кандидатов. Мы решили, что станем быстрее и, более того, увеличим зарплату, потому что конкуренты платят больше. (Конечно, были мысли не поднимать оплату и сократить список должностных обязанностей, но всё же решили, что её лучше поднять). И следующий соискатель принял наше предложение».

Некоторые работодатели делают всё, что в их силах, чтобы привлечь и удержать сотрудника, но всё равно сталкиваются с трудностями.

«Моя компания работает в сфере программного обеспечения. Мы платим конкурентоспособную зарплату, работаем удалённо, выплачиваем не менее 80% взносов по медицинскому страхованию и предлагаем другие не менее приятные преимущества. Но найти и удержать опытных специалистов всё равно трудно. Многие кандидаты почти сразу отказываются от наших предложений, а один сотрудник уволился после двух недель работы — он ушёл к конкурентам с более выгодными условиями».