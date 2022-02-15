«Ищем специалиста, но не можем его найти. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается» Статьи редакции
Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.
В США идёт «великая отставка» — сотрудники увольняются, а работодатели пытаются удержать их зарплатой, участием в рекламных кампаниях и отпуском в минивэнах. Только с апреля по сентябрь 2021 года более 19 млн американцев уволились.
Однако некоторые компании всё ещё предлагают низкую зарплату, требуют многолетний опыт даже на стартовых позициях и склоняют к неоплачиваемым переработкам. При этом они жалуются, что никак не могут найти квалифицированных и опытных сотрудников.
Соискатели, напротив, считают, что несмотря на большое количество вакансий, организации не понимают и не принимают изменения, которые произошли на рынке труда после 2020 года.
- «Многие фирмы ищут узкопрофильных специалистов с многолетним стажем в городах, где дорого жить, и предлагают всего $17–18 в час. Кажется, такой работодатель думает, что платит достойно, но по факту он просто обесценивает труд».
- «Недавно я искал работу и встретил много возмутительных предложений. Одно медучреждение в ходе собеседования отметило, как важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. При этом мне предложили только семь оплачиваемых выходных в году — включая отпуск и больничные дни. Дополнительные льготы в связи с коронавирусом не предполагаются. Когда в последний раз просматривал вакансии, видел, что они всё ещё ищут сотрудника».
- «Отрасль биотехнологий, в частности клеточная терапия, остро нуждается в опытных работниках. В мой отдел тоже ищут специалиста, но пока что ни один соискатель не согласился с нами работать. Дело в том, что мы платим меньше конкурентов. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается».
Помимо того, что компании не предлагают конкурентоспособную зарплату, многие из них предъявляют много требований к кандидатам.
- «В организации, где я работаю, жалуются, что уже давно не могут найти квалифицированного сотрудника с большим опытом работы в двух разных сферах: коммерческих сделках и управлении волонтёрами. И платить ему будут копейки — это при том, что он должен отчитываться перед двумя разными начальниками».
- «Фирмы жалуются, что не могут найти достойных кандидатов, но сами при этом предъявляют к ним больше требований, чем до пандемии. Такое количество специфических навыков трудно найти у одного человека. В противном случае вы должны платить соответствующую зарплату».
Многие фирмы просто не подходят к процессу найма с серьёзностью и срочностью, которых требует рынок.
- «У работодателей расходятся слова с действиями. Они утверждают, что наняли бы любого, у кого есть хотя бы половина моих навыков, но в итоге просто исчезают. Или говорят, что я им подхожу, а потом берут недели на раздумья».
И всё же некоторые организации меняют свои процессы найма.
- «Недавно искали работника, но довольно долго обрабатывали заявки и потеряли несколько ценных кандидатов. Мы решили, что станем быстрее и, более того, увеличим зарплату, потому что конкуренты платят больше. (Конечно, были мысли не поднимать оплату и сократить список должностных обязанностей, но всё же решили, что её лучше поднять). И следующий соискатель принял наше предложение».
Некоторые работодатели делают всё, что в их силах, чтобы привлечь и удержать сотрудника, но всё равно сталкиваются с трудностями.
- «Моя компания работает в сфере программного обеспечения. Мы платим конкурентоспособную зарплату, работаем удалённо, выплачиваем не менее 80% взносов по медицинскому страхованию и предлагаем другие не менее приятные преимущества. Но найти и удержать опытных специалистов всё равно трудно. Многие кандидаты почти сразу отказываются от наших предложений, а один сотрудник уволился после двух недель работы — он ушёл к конкурентам с более выгодными условиями».
Рынок труда развивается, соискатели хотят большего — неясно, сколько ещё нужно времени, чтобы больше компаний захотели меняться и начали повышать зарплату, предлагать льготы и заботиться о сотрудниках. Пока они просто не понимают и не хотят принимать, что перестали быть привлекательными для работы, пишет издание.
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