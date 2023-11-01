Глава Минцифры поддержал идею о создании «кибервойск» и службе в них по контракту Статьи редакции
Но только если инициатива не упразднит отсрочки для айтишников.
- Глава министерства Максут Шадаев заявил, что «точно поддерживает» планы по созданию российских «кибервойск», во время выступления на CNews Forum 2023. Контрактная служба «работает», а значит, можно обсудить аналогичный формат службы и в «войсках спецвида», добавил он.
- Однако он отметил, что идея не должна повлиять на выдачу отсрочек специалистам, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях, пишет «Интерфакс». С 1 января 2024 года получить её смогут граждане до 30 лет. Раньше предельный возраст ограничивали 27 годами.
- Сформировать «кибервойска», которые будут работать с киберобеспечением военных операций и информационными атаками, и отправлять туда призывников из числа разработчиков предложил в марте 2022 года заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, служба в таких войсках могла бы стать для айтишников «альтернативой отсрочке от службы в армии».
- Депутат Госдумы Антон Горелкин, в свою очередь, предположил, что это подразделение могли бы развернуть при Росгвардии — чтобы наращивать «цифровые компетенции» силового ведомства. «В условиях информационного противоборства это необходимость», — говорил он.
- Предложение Шпака сочли хорошим и в «кибербез»-компании Infowatch — также в 2022 году. «Высококвалифицированные айтишники — редкость. Чтобы производить технологии в киберсфере, нужно много учиться, и отправлять этих людей на передовую — не самый эффективный способ их использования», — рассуждала президент Infowatch Наталья Касперская. По её словам, вместо этого можно мобилизовать таких специалистов в «кибервойска».
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Офигенно. Не кровью всех в одну лодку замазать — так хоть соевым латте, термопастой и причастностью к международным киберпреступлениям.
Если посмотреть на контингент рос гвардии, то его цифровой вариант будет не сильно лучше))
Если в классических мусарах еще более менее через одну голову приличные, то в РГ там чистейший пролетариат, которым дали форму государственных охранников
Фотка Сёрфа, если бы он находился в военной части
Почему вы считаете, что айтишники пью латте? Что за бред. Вы путаете их с инфоцыганами, вот их надо отправлять на передовую 😄
при Росгвардии - то есть, все эти шевроны про "диванные войска" станут реальностью.
Уже есть эскизы рабочего места.
Я старшим маршалом пойду, в специальные маршальские (-:
а сейчас они как называются?
15 рублёвые
Мамкины дотеры)
Ну итить... А виси сразу весь призовут? Пикабу тоже надо забирать, считаю.
Туда пойдут дети блатных, у вас денег не хватит
Не знаю, почему это представляют как что-то инновационное - так-то с 2017 войска информационных операций существуют уже. Скорее, просто расширяют их перечень задач.
https://rg.ru/2017/02/22/shojgu-obiavil-o-sozdanii-vojsk-informacionnyh-operacij.html
Их надо забирать в первую очередь.
На Пикабу одна администрация осталась, каждый день по 8к лайков ставит постам. Им некогда.
Почему не хабр? В первую очередь всех минусаторов оттуда
Не-а...
Vc то смысл брать? Хабр скорее, тут только если в войска диванных экспертов, ну собсно как и пикабу, да
Скоро на VC:
- Ты че, смерд, да я генерал кибервойск, 20 лет в интернетах, все руки в шрамах от клавиатуры и зрение -8.
Как в Бумере, который тельняшку оголял, а на самом деле на кухне.
с -6 вроде уже не берут
Сразу видно не служил
Как только вы подпишите любую бумажку с Минобороны или Росгвардией, ваш шанс попасть в окопы на передок повышается до 90%.
Ну, звучит то очень хорошо.
Айтишники бегут в первую очередь, чтоб не в окопах сидеть с автоматом. Если будут сидеть в офисе, и работать по профилю - почему бы и нет? Тем более, если при этом получать все соцгарантии и ЗП, какую положено контрактнику.
Ну, они быстро узнают, в чем разница между работой и службой)
Отслужил, на отдых за границу поехал — и тебя в первой же Турции приняли как причастного ко взломам.
Любое соучастие в «том, что нельзя называть по имени» — преступление, так что нет, идут лесом вместе с беспринципными дурачками, которым что в роскомнадзоре штаны просиживать, что в кибердружине.
За двадцатку в месяц?)
https://nagrazhdanke.ru/finansyi/tarifnye-razryady-voennosluzhashhih/
Не думаю, что они будут в офисах. Скорее так же поедут в казармы куда-то и там уже в части будут сидеть. Не будут их домой отпускать на ночь и на выходные, не так у нас система устроена
Если это все будет под МО РФ, то 1 приказ командира, которому ты не понравился и тебя переводят в другой род войск или часть на Новой земле.
И от туда при желании просто так не уволиться, контракт ведь.
Люди не хотят убивать и быть причастным к убийствам. И ко всей этой путинской СВО
Это замануха. Потом прикажут ехать на фронт на мясной штурм.
А что смешного то?)) В Беларуси уже давно они есть) кто вы думаете лайкает посты в соц сетях гос.пропаганды )
А 15рублёвых сказочников с VC туда заберут хоть?
Они уже лямку достаточно тянули, им сразу ветеранов дадут.
Тем, кто порвался в ходе дискуссии, — инвалида.
Сейчас всё больше it в армии. Даже просто перепрашивать и собирать дроны, не говоря уже о написании самого софта.
А можно еще и современные працессары для армии разробатывать 3- нанометровые! Набрать срочников поставить майора над ними старшим пусть разробатывают!
Нет ли экспертов, пояснить что это?
Ситуации из фильмов Плутовство и Не смотри наверх - такими могут считаться?
Это уже решит командир. Даст команду "информационная атака" - и бегом обороняться, а потом в контратаку.
Мне интересно, почему они айтишникам отсрочки дают? Они какие-то полезные для общества? Все, кто действительно что-то решал в айти, эмигрировал. Остались, по сути, бездари, которые...ну есть и есть (не относятся к трудящимся айтишникам в "комитете"!). Они ничем не лучше (иногда и хуже) мобилизованных врачей, пограничников, сантехников или писателей
Какая интересная информация. Есть списки? Или "решают" только SEO что-то?
Хотят создать иллюзию, что властям не по* на эту сферу. Хотя все понимают, что кроме сырьевых отраслей и ВПК при таком количестве санкций, перспектив развития у других сфер практически нет.
Уехали по большей части те, кто красил кнопки в зарубежных компаниях и работал как ИП, остались по большей части те, кто работал по ТК РФ и в аккредитованных компаниях. Важность их работы и уровень особо не отличаются, не пытайтесь сделать из уехавших каких-то особенных "спецов", по большей части это ремесленники с окладами $3-5к.Мне интересно, почему они айтишникам отсрочки дают?
Цифровизация многое решает в бизнесе, работники мобильные и знающие рынок, нужно как-то удерживать. Остальных не нужно, они никуда не денутся.
жирно
Вероятно потому, что айтишник может работать из любой страны мира, а современная экономика сильно завязана на it технологии.
Если бы все врачи в стране умели в английский, а другие страны не требовали бы от них проходить бюрократический ад для подтверждения квалификации, то уверен, для врачей бы тоже ввели отсрочки. Ну а так, куда они денутся эти врачи?
если итишник ценный, то ценить он себя будет далеко от этой срани.
@Слегка Придурковатый хватит пить!
Пить никогда не хватит. Кто будет поднимать алкопромышленность, если не я?
Все коментаторы на VC, это кибервойска... зарплату 202к, льготы, питание, обмундирование, компы новые.. каждому
какие 202?
https://youtu.be/O22L0holLfY?feature=shared
Название, конечно, очень современное
Cyberчrek?
Айтишники в кибервойсках:
- Коллеги, какую проблему мы решаем?
- Чтобы что?
- Как мы поймем, что кибернападение прошло успешно?
- Пометил врага стикером, обсудим на ретро
Главное что? Главное уретро
Да лучше биться лицом к лицу с врагом и умереть, чем заниматься этой грязью в интернете
У вас уже почти 2 года есть такая возможность, вы ей воспользовались?
Когда тебе в окопе яйца оторвёт, тогда и поговорим
Неплохая альтернатива военной службе
еще и зп получать мм
Комментарий удален модератором
Кэш воцапа они будут командирам на телефонах чистить и фильмы с торрентов качать.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну вообще отличная идея! Если прикладные скилы будут оттачивать конечно а не землю копать у генерала на даче.
Я по должности командир самоходного миномета с экипажем в 5 человек. Я ни малейшего понятия не имею, что с ним делать и как это работает, потому что мы оттачивали навыки копания, убирания снега в квадратные сугробы, мытья полов и выравнивания всего, что только можно выровнять.
Отсидеться за компом, ага.
https://www.youtube.com/watch?v=bBS5lLn2HfY
Так интересней: https://www.youtube.com/watch?v=s3Pzu0A5FuM
А удобно, проблем с нехваткой снаряжения не будет, у все свои пк и телефоны есть. Кормить, поить, лечить тоже не нужно
cyber warrior
Комментарий удален модератором
Вояки с фейсбука там будет старший офицерский состав
С виси там будут в качестве офицеров средней руки
Пикабушники будут тупыми прапорами
Из пабликов ВК наберут тупых солдатов
Детские мужские мечты стали явью
Интересно, что подразумевается под киберобеспечением военных операций? Кстати, насчет операцИЙ — еще планируется что-то?
В Беларуси более 5 лет такие есть. Там уже второй сезон сериала смотрят, а в РФ пока еще первый.
В Северной Корее есть же такие войска?
А МакБук на М3 Макс дадут для работы?
Бобра дадут. На Эльбрусе.
Идея с кибервойсками, в целом, понятна, но по части информации - только айтишников и набирать на ведение битвы словом...
Да не альтернативой отсрочке, а нормальной альтернативной службой и нормально было бы.
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/career-match/signal-intelligence/locations-stats-frequencies/25b-information-technology-specialist.html
https://youtu.be/EuLL7Cjrv0M
Ещё бы билд Цивилизации для главнокомандующего сделать.
Думаю это стоящая идея. Стоит уделить внимание созданию таких войск для наращивания IT специалистов в армии РФ
А те, кто будет плохо кодить, поедет в обычные войска
Максут, как низко ты пал. Неужели и на тебя компромат есть, как на твоего спалившегося зама? Моргни одним глазом, если всё так и есть.
дибильная инициатива
Вы когда все это закончите, вы спуститесь дороги сделайте. Особенно в Воскресенске, Московская область.
Чем отличаются, Американцы и Европейцы от нас, они к любой постройке и любому сооружение прокладывают асфальт. У нас нет. Поэтому они всегда будут на шаг впереди. Умом. Немного.
Они строят любое здание, и сразу вокруг него асфальт кладут.
Ошибка в статье, тут логичнее будет - "но только если инициатива упразднит отсрочки для айтишников"