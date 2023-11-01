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Полина Лааксо

Глава Минцифры поддержал идею о создании «кибервойск» и службе в них по контракту Статьи редакции

Но только если инициатива не упразднит отсрочки для айтишников.

Максут Шадаев. Источник: CNews
  • Глава министерства Максут Шадаев заявил, что «точно поддерживает» планы по созданию российских «кибервойск», во время выступления на CNews Forum 2023. Контрактная служба «работает», а значит, можно обсудить аналогичный формат службы и в «войсках спецвида», добавил он.
  • Однако он отметил, что идея не должна повлиять на выдачу отсрочек специалистам, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях, пишет «Интерфакс». С 1 января 2024 года получить её смогут граждане до 30 лет. Раньше предельный возраст ограничивали 27 годами.
  • Сформировать «кибервойска», которые будут работать с киберобеспечением военных операций и информационными атаками, и отправлять туда призывников из числа разработчиков предложил в марте 2022 года заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, служба в таких войсках могла бы стать для айтишников «альтернативой отсрочке от службы в армии».
  • Депутат Госдумы Антон Горелкин, в свою очередь, предположил, что это подразделение могли бы развернуть при Росгвардии — чтобы наращивать «цифровые компетенции» силового ведомства. «В условиях информационного противоборства это необходимость», — говорил он.
  • Предложение Шпака сочли хорошим и в «кибербез»-компании Infowatch — также в 2022 году. «Высококвалифицированные айтишники — редкость. Чтобы производить технологии в киберсфере, нужно много учиться, и отправлять этих людей на передовую — не самый эффективный способ их использования», — рассуждала президент Infowatch Наталья Касперская. По её словам, вместо этого можно мобилизовать таких специалистов в «кибервойска».

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162 комментария
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 Император Нолимоций

Офигенно. Не кровью всех в одну лодку замазать — так хоть соевым латте, термопастой и причастностью к международным киберпреступлениям.

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jobisdone

Если посмотреть на контингент рос гвардии, то его цифровой вариант будет не сильно лучше))

Если в классических мусарах еще более менее через одну голову приличные, то в РГ там чистейший пролетариат, которым дали форму государственных охранников

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Анна Борзыч

Фотка Сёрфа, если бы он находился в военной части

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4 комментария
Klonin DevApp

Почему вы считаете, что айтишники пью латте? Что за бред. Вы путаете их с инфоцыганами, вот их надо отправлять на передовую 😄

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1 комментарий
Яэль

при Росгвардии - то есть, все эти шевроны про "диванные войска" станут реальностью.

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S.Capusta

Уже есть эскизы рабочего места.

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Вадим Д.

Я старшим маршалом пойду, в специальные маршальские (-:

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2 комментария
fullstackoff

а сейчас они как называются?

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Мурад Муртазалиев

15 рублёвые

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4 комментария
Олег Павлов

Мамкины дотеры)

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну итить... А виси сразу весь призовут? Пикабу тоже надо забирать, считаю.

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Денис Демидов

Туда пойдут дети блатных, у вас денег не хватит

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4 комментария
Maxim Sergeevich

Не знаю, почему это представляют как что-то инновационное - так-то с 2017 войска информационных операций существуют уже. Скорее, просто расширяют их перечень задач.

https://rg.ru/2017/02/22/shojgu-obiavil-o-sozdanii-vojsk-informacionnyh-operacij.html

Шойгу объявил о создании войск информационных…
В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций. Об этом на "правительственном…
rg.ru
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Максим Ц.

Их надо забирать в первую очередь.

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2 комментария
ELN

На Пикабу одна администрация осталась, каждый день по 8к лайков ставит постам. Им некогда.

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1 комментарий
Ivan sss

Почему не хабр? В первую очередь всех минусаторов оттуда

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7 комментариев
Премудрый пискарь

Не-а...

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Какой-то никнейм

Vc то смысл брать? Хабр скорее, тут только если в войска диванных экспертов, ну собсно как и пикабу, да

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1 комментарий
Вася Пражкин

Скоро на VC:
- Ты че, смерд, да я генерал кибервойск, 20 лет в интернетах, все руки в шрамах от клавиатуры и зрение -8.

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Яэль

Как в Бумере, который тельняшку оголял, а на самом деле на кухне.

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Willard

с -6 вроде уже не берут

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2 комментария
Байд Джонов

Сразу видно не служил

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Alex Dem

Как только вы подпишите любую бумажку с Минобороны или Росгвардией, ваш шанс попасть в окопы на передок повышается до 90%.

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Leonid Bushuev

Ну, звучит то очень хорошо.
Айтишники бегут в первую очередь, чтоб не в окопах сидеть с автоматом. Если будут сидеть в офисе, и работать по профилю - почему бы и нет? Тем более, если при этом получать все соцгарантии и ЗП, какую положено контрактнику.

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Влад Шушкевич

Ну, они быстро узнают, в чем разница между работой и службой)

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9 комментариев
Император Нолимоций

Отслужил, на отдых за границу поехал — и тебя в первой же Турции приняли как причастного ко взломам.

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10 комментариев
Градибор Пожарский

Любое соучастие в «том, что нельзя называть по имени» — преступление, так что нет, идут лесом вместе с беспринципными дурачками, которым что в роскомнадзоре штаны просиживать, что в кибердружине.

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5 комментариев
Jeronimo
ЗП, какую положено контрактнику

За двадцатку в месяц?)
https://nagrazhdanke.ru/finansyi/tarifnye-razryady-voennosluzhashhih/

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3 комментария
Фанат Аллы Пугачевой

Не думаю, что они будут в офисах. Скорее так же поедут в казармы куда-то и там уже в части будут сидеть. Не будут их домой отпускать на ночь и на выходные, не так у нас система устроена

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1 комментарий
Shikari79

Если это все будет под МО РФ, то 1 приказ командира, которому ты не понравился и тебя переводят в другой род войск или часть на Новой земле.
И от туда при желании просто так не уволиться, контракт ведь.

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1 комментарий
Pavel Loginov

Люди не хотят убивать и быть причастным к убийствам. И ко всей этой путинской СВО

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Alex R

Это замануха. Потом прикажут ехать на фронт на мясной штурм.

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Водяной

А что смешного то?)) В Беларуси уже давно они есть) кто вы думаете лайкает посты в соц сетях гос.пропаганды )

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Премудрый пискарь

А 15рублёвых сказочников с VC туда заберут хоть?

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Император Нолимоций

Они уже лямку достаточно тянули, им сразу ветеранов дадут.
Тем, кто порвался в ходе дискуссии, — инвалида.

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lakoros

Сейчас всё больше it в армии. Даже просто перепрашивать и собирать дроны, не говоря уже о написании самого софта.

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Кот Василий

А можно еще и современные працессары для армии разробатывать 3- нанометровые! Набрать срочников поставить майора над ними старшим пусть разробатывают!

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3 комментария
Яэль
и информационными атаками

Нет ли экспертов, пояснить что это?
Ситуации из фильмов Плутовство и Не смотри наверх - такими могут считаться?

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leo krich

Это уже решит командир. Даст команду "информационная атака" - и бегом обороняться, а потом в контратаку.

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1 комментарий
Krem-brulee

Мне интересно, почему они айтишникам отсрочки дают? Они какие-то полезные для общества? Все, кто действительно что-то решал в айти, эмигрировал. Остались, по сути, бездари, которые...ну есть и есть (не относятся к трудящимся айтишникам в "комитете"!). Они ничем не лучше (иногда и хуже) мобилизованных врачей, пограничников, сантехников или писателей

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Roman Orlov
Все, кто действительно что-то решал в айти, эмигрировал.

Какая интересная информация. Есть списки? Или "решают" только SEO что-то?

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Kiss1nger

Хотят создать иллюзию, что властям не по* на эту сферу. Хотя все понимают, что кроме сырьевых отраслей и ВПК при таком количестве санкций, перспектив развития у других сфер практически нет.

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2 комментария
jonewayne
Все, кто действительно что-то решал в айти, эмигрировал. Остались, по сути, бездари

Уехали по большей части те, кто красил кнопки в зарубежных компаниях и работал как ИП, остались по большей части те, кто работал по ТК РФ и в аккредитованных компаниях. Важность их работы и уровень особо не отличаются, не пытайтесь сделать из уехавших каких-то особенных "спецов", по большей части это ремесленники с окладами $3-5к.

Мне интересно, почему они айтишникам отсрочки дают?

Цифровизация многое решает в бизнесе, работники мобильные и знающие рынок, нужно как-то удерживать. Остальных не нужно, они никуда не денутся.

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Willard

жирно

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Eddie II

Вероятно потому, что айтишник может работать из любой страны мира, а современная экономика сильно завязана на it технологии.
Если бы все врачи в стране умели в английский, а другие страны не требовали бы от них проходить бюрократический ад для подтверждения квалификации, то уверен, для врачей бы тоже ввели отсрочки. Ну а так, куда они денутся эти врачи?

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Сергей Степанов

если итишник ценный, то ценить он себя будет далеко от этой срани.

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Яэль

@Слегка Придурковатый хватит пить!

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Слегка Придурковатый

Пить никогда не хватит. Кто будет поднимать алкопромышленность, если не я?

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Тоже хочу

Все коментаторы на VC, это кибервойска... зарплату 202к, льготы, питание, обмундирование, компы новые.. каждому

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Яэль

какие 202?
https://youtu.be/O22L0holLfY?feature=shared

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Крутой Физрук

Название, конечно, очень современное

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Родитель 2

Cyberчrek?

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Юрий Морозов

Айтишники в кибервойсках:
- Коллеги, какую проблему мы решаем?
- Чтобы что?
- Как мы поймем, что кибернападение прошло успешно?
- Пометил врага стикером, обсудим на ретро

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Кузьмич

Главное что? Главное уретро

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mr g

Да лучше биться лицом к лицу с врагом и умереть, чем заниматься этой грязью в интернете

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Eli
Да лучше биться лицом к лицу с врагом и умереть, чем заниматься этой грязью в интернете

У вас уже почти 2 года есть такая возможность, вы ей воспользовались?

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Малолайкин

Когда тебе в окопе яйца оторвёт, тогда и поговорим

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1 комментарий
Тарас Перещук

Неплохая альтернатива военной службе

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Тарас Перещук

еще и зп получать мм

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2 комментария

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Император Нолимоций

Кэш воцапа они будут командирам на телефонах чистить и фильмы с торрентов качать.

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2 комментария

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Олег Бринц

Ну вообще отличная идея! Если прикладные скилы будут оттачивать конечно а не землю копать у генерала на даче.

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Eddie II

Я по должности командир самоходного миномета с экипажем в 5 человек. Я ни малейшего понятия не имею, что с ним делать и как это работает, потому что мы оттачивали навыки копания, убирания снега в квадратные сугробы, мытья полов и выравнивания всего, что только можно выровнять.

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1 комментарий
High Stakes

Отсидеться за компом, ага.

https://www.youtube.com/watch?v=bBS5lLn2HfY

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Stas Sokolov

Так интересней: https://www.youtube.com/watch?v=s3Pzu0A5FuM

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Андрей Соболев

А удобно, проблем с нехваткой снаряжения не будет, у все свои пк и телефоны есть. Кормить, поить, лечить тоже не нужно

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under construction

cyber warrior

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Сергей Лукьянчиков

Вояки с фейсбука там будет старший офицерский состав
С виси там будут в качестве офицеров средней руки
Пикабушники будут тупыми прапорами
Из пабликов ВК наберут тупых солдатов

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Виктор Сергеевич

Детские мужские мечты стали явью

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Продюсер душнила

Интересно, что подразумевается под киберобеспечением военных операций? Кстати, насчет операцИЙ — еще планируется что-то?

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Serge Tikhonenko

В Беларуси более 5 лет такие есть. Там уже второй сезон сериала смотрят, а в РФ пока еще первый.

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Ол Сен

В Северной Корее есть же такие войска?

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Eli

А МакБук на М3 Макс дадут для работы?

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Император Нолимоций

Бобра дадут. На Эльбрусе.

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1 комментарий
Melissa Mata

Идея с кибервойсками, в целом, понятна, но по части информации - только айтишников и набирать на ведение битвы словом...

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Рулон Обоев
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Я сказал свое имя машине

Да не альтернативой отсрочке, а нормальной альтернативной службой и нормально было бы.

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lakoros

https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/career-match/signal-intelligence/locations-stats-frequencies/25b-information-technology-specialist.html

https://youtu.be/EuLL7Cjrv0M

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Бинарный Ёж

Ещё бы билд Цивилизации для главнокомандующего сделать.

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кiт

Думаю это стоящая идея. Стоит уделить внимание созданию таких войск для наращивания IT специалистов в армии РФ

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James Bomond

А те, кто будет плохо кодить, поедет в обычные войска

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дед Мазай и энтомологи
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Слегка Придурковатый

Максут, как низко ты пал. Неужели и на тебя компромат есть, как на твоего спалившегося зама? Моргни одним глазом, если всё так и есть.

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Никита

дибильная инициатива

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Мировой Разум

Вы когда все это закончите, вы спуститесь дороги сделайте. Особенно в Воскресенске, Московская область.

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Мировой Разум

Чем отличаются, Американцы и Европейцы от нас, они к любой постройке и любому сооружение прокладывают асфальт. У нас нет. Поэтому они всегда будут на шаг впереди. Умом. Немного.

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Мировой Разум

Они строят любое здание, и сразу вокруг него асфальт кладут.

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1 комментарий
НаряднаяШайга

Ошибка в статье, тут логичнее будет - "но только если инициатива упразднит отсрочки для айтишников"

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159 комментариев
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