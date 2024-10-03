HeadHunter получила контроль в сервисе кадрового электронного документооборота HRlink

По данным Forbes, сумма сделки составила 1-1,5 млрд рублей.HeadHunter увеличила долю в HRlink с 9,09% до 60%, пишет Forbes. В ходе сделки свои доли продали в том числе сооснователи стартапа Александр Моносов, Анна Корчминская и Дмитрий Кислицын. Они владели 8,19%, 9,07% и 4,55% компании соответственно.HRlink «сохранит автономность» внутри HeadHunter и продолжит выпускать новые продукты. Сумму сделки стороны не раскрыли. По словам осведомлённого источника Forbes, она составила от 1 млрд до 1,5 млрд рублей.Сделка позволит HeadHunter нарастить присутствие «в одном из самых быстрорастущих сегментов» и продолжить развитие собственной HR-экосистемы, отметили в компании. В неё уже входят сервисы подбора и управления персоналом Talantix и Skillaz, управления брендом работодателей Dreamjob, а также обучения и оценки сотрудников Edstein.HRlink запустился в 2020 году. Стартап помогает автоматизировать процесс оформления кандидатов — загрузить документы для трудоустройства, ознакомить с внутренними нормативными актами и подписать трудовой договор. Летом 2022-го HeadHunter инвестировала в сервис 100 млн рублей и получила долю 9,09%.Сейчас у HRlink, по собственным данным, больше 5 тысяч клиентов, среди них — «МТС Банк», Sokolov, Sunlight, FixPrice, «Газпромбанк Автолизинг» и другие. Количество зарегистрированных в сервисе сотрудников составляет 1,5 млн человек. По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2023 год составила 640,2 млн рублей, чистая прибыль — 41,7 млн рублей.#новости #headhunter
электронного документа оборота HRlink @Артур Томилко , беда с документооборотом (-:
Извиняюсь!
Зато самое известное!
хочется спросить: А какие есть альтернативы? Или просто очень раздражает HH своей успешностью и заслуженной популярностью? Отсюда все эти оскорбления?
не говно, а "тухляк"