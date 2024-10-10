Взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами увеличили с 15% до 35% — СМИ

А обязательный дисконт для таких сделок — с 50% до 60%.Дополнено в 22:24 мск: «Ъ» смог подтвердить данные РБК, ознакомившись с письмом, которое Минфин разослал в федеральные органы исполнительной власти 9 октября 2024 года.Решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, рассказали три источника РБК, знакомых с ситуацией. Информацию подтвердил глава адвокатской коллегии «Николаев и партнёры» Юрий Николаев.По словам двух собеседников издания, «добровольный» взнос в бюджет при продаже российского бизнеса иностранными владельцами увеличили до 35%. Теперь 25% от суммы сделки нужно выплатить в бюджет в течение месяца с даты её заключения, 5% в течение года и ещё 5% в течение двух лет.Обязательная скидка к рыночной стоимости актива в таких сделках также выросла — с 50% до 60%, добавил Николаев.Появилось также новое правило: если сумма сделки составляет более 50 млрд рублей, она должна совершаться только с разрешения президента.Кроме того, «планируются изменения в законодательстве, касающиеся вывода средств за границу в виде займов и дивидендов», сообщил Николаев, не раскрыв деталей.Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела 15%-ный «добровольный» взнос в бюджет при продаже иностранцами российских активов, а также обязательную скидку в 50% к рыночной стоимости актива в 2022 году.#новости
Мне кажется все желающие за 2.5 года и так ушли из России, а это ещё больше оттолкнёт тех кто хотели бы в неё инвестировать.
Да тут даже Unilever ушёл! :)
Если уже и крупняк FMCG уходит, то это всё, разрыв связей на десятилетия.
Братки подняли таксу по счетчику.
НАСТОЛЬКО пусто в казне?!
Так вроде не секрет, что бюджет ожидается дефицитным на ближайшие 3 года. Бабахи и бумбумы стоят недешево...
Бизнесу во все времена была интересна только прибыль, а на политику и сказки про права человека плевать. Если кто-то не согласен с этим, то вам в пример слепота бизнесов, не замечающих, как Китай холокостит уйгуров, Израиль - арабов, а Азербайджан устроил самую настоящую этническую чистку, наверное первую в 21 веке, да и Крым 2014 те же ушедшие компании вполне себе проигнорировали и сворачивать бизнес в России не стали. В арабских монархиях казнят за смену религии, но своим сукиным детям можно. Но политика рулит бизнесом, а не наоборот, так что приходится бизнесу подчиняться политикам. «Партия приказала» и западные компании стали уходить. Итого, в чистом виде, причины ухода политические, а не экономические. Хотя изменение логистики (финансовой и товарной) добавили и экономическую составляющую в решение уйти, но в целом все это попахивает лицемерием. Никто не бежит из Китая, а Азербайджан - надежный партнер Европы. Реакция нашего государства на такой уход бизнеса вполне ожидаема - валите, но голышом. Все пройдет, пройдет и это. Ушедшие бизнесы будут возвращаться, ибо деньги все так же не пахнут. Любопытно, на каких условиях. Может доживем и узнаем.