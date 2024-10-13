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Таня Боброва
Инвестиции

«Инвестпалата» завершила второй этап обмена активами, иностранцы выкупили бумаги на 2,5 млрд рублей

Брокеры распределят средства между клиентами в «соответствии с регламентными сроками».

  • «Инвестиционная палата», организатор обмена заблокированными активами, реализовала иностранным инвесторам бумаги на 2,54 млрд рублей. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на компанию.
  • Первый этап завершили в августе 2024 года. Суммарно в ходе двух этапов иностранцы выкупили замороженные активы на 10,64 млрд рублей — 30% от объёма, заявленного к обмену российскими инвесторами, уточняет издание.
  • Брокеры и управляющие компании перечислят средства частным инвесторам «в соответствии с регламентными сроками». Активы, которые не выкупили, останутся на счетах депо их владельцев.
  • В «Инвестпалате» сообщили, что «рассматривают возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг». Но это потребует изменений в процедуру с учётом санкций против НРД, а также нового разрешения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.
  • Указ об обмене заблокированными активами Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестпалата» открыла приём заявок на первый этап обмена.

#новости #обменактивами

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19 комментариев
Михаил

Суммарно в ходе двух этапов иностранцы выкупили замороженные активы на 10,64 млрд рублей — 30% от объёма, заявленного к обмену
по данным цб всего заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

То-есть за три года разблокировали ~ 0,2% от всего заблокированного у частников в евроклерк. Гойда 🗿

7
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Крафтовый Душнила

Я вот с началом войны-не-войны размышляю, что же такое сверхдержава. Представьте, например, что Америка начала бомбить условный ближний восток. А Россия ей такая - хуяк! - и заблокировала МосБиржу. И Эльбрусы тоже запретила покупать. Сопоставимы ли потери Америки из этого примера с явлениями, описываемые в посте?
Или может быть мы такая самобытная сверхдержава, что и не нужон нам ихний рынок капиталлов? Тогда зачем все эти судороги, о которых идет речь в посте?
Сверхдержава бы на месте РФ сказала бы что-то типа:
- Посоны, мы тут начали дела делать, из-за чего ваши акции превратились в тыкву, но вы не ссыте! Мы их у вас выкупим по рынку (ну или не выкупим, если не хотите). Ваша любимая Родина ❤️

7
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умный человек

С чего-то надо начинать.
И, помнится, тут по этой теме было много каментов, что вообще никакого обмена происходить не будет

2
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Genio Genio

Еще раз напишу свое личное мнение, считаю, что государство должно выкупить все заблокированные активы

3
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Альвар

Ты инвестор. Ты и неси риски

1
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Dispozito

С хера ли? Государство должно выкупать у тебя микрософт, условно?

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Rha

Мда. По 100к рублей обмен. Смешно. Может к 2050 обменяем остальное.

1
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