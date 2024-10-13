«Инвестпалата» завершила второй этап обмена активами, иностранцы выкупили бумаги на 2,5 млрд рублей

Брокеры распределят средства между клиентами в «соответствии с регламентными сроками».«Инвестиционная палата», организатор обмена заблокированными активами, реализовала иностранным инвесторам бумаги на 2,54 млрд рублей. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на компанию.Первый этап завершили в августе 2024 года. Суммарно в ходе двух этапов иностранцы выкупили замороженные активы на 10,64 млрд рублей — 30% от объёма, заявленного к обмену российскими инвесторами, уточняет издание.Брокеры и управляющие компании перечислят средства частным инвесторам «в соответствии с регламентными сроками». Активы, которые не выкупили, останутся на счетах депо их владельцев.В «Инвестпалате» сообщили, что «рассматривают возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг». Но это потребует изменений в процедуру с учётом санкций против НРД, а также нового разрешения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.Указ об обмене заблокированными активами Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестпалата» открыла приём заявок на первый этап обмена.#новости #обменактивами
Суммарно в ходе двух этапов иностранцы выкупили замороженные активы на 10,64 млрд рублей — 30% от объёма, заявленного к обмену
по данным цб всего заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.
То-есть за три года разблокировали ~ 0,2% от всего заблокированного у частников в евроклерк. Гойда 🗿
Я вот с началом войны-не-войны размышляю, что же такое сверхдержава. Представьте, например, что Америка начала бомбить условный ближний восток. А Россия ей такая - хуяк! - и заблокировала МосБиржу. И Эльбрусы тоже запретила покупать. Сопоставимы ли потери Америки из этого примера с явлениями, описываемые в посте?
Или может быть мы такая самобытная сверхдержава, что и не нужон нам ихний рынок капиталлов? Тогда зачем все эти судороги, о которых идет речь в посте?
Сверхдержава бы на месте РФ сказала бы что-то типа:
- Посоны, мы тут начали дела делать, из-за чего ваши акции превратились в тыкву, но вы не ссыте! Мы их у вас выкупим по рынку (ну или не выкупим, если не хотите). Ваша любимая Родина ❤️
С чего-то надо начинать.
И, помнится, тут по этой теме было много каментов, что вообще никакого обмена происходить не будет
Еще раз напишу свое личное мнение, считаю, что государство должно выкупить все заблокированные активы
Ты инвестор. Ты и неси риски
С хера ли? Государство должно выкупать у тебя микрософт, условно?
Мда. По 100к рублей обмен. Смешно. Может к 2050 обменяем остальное.