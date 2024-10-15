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Полина Лааксо
Инвестиции

Оператор токийского метро провёл IPO на $2,3 млрд — это крупнейшее первичное размещение акций в Японии с 2018 года

Торги бумагами начнутся 23 октября 2024 года на Токийской фондовой бирже.

  • Их разместили по верхней границе запланированного диапазона — по цене 1200 иен за штуку (около 780 рублей), пишет CNBC со ссылкой на документы. 232,4 млн акций продали японским инвесторам, а 58,1 млн — иностранным.
  • В исследовательской фирме LightStream Research отметили, что стоимость бумаг была «относительно низкой» — потому что ни правительство Токио, ни местный Минфин не хотели бы, чтобы IPO «провалилось».
  • По данным источников Reuters, книга заявок была переподписана в 15 раз. Инвесторов привлекло то, что оператор известный, сам бизнес «стабильный», а ещё есть надежда на более высокую дивидендную доходность, чем у других японских участников железнодорожной отрасли.
Источник фото: Tunnel Time
Источник фото: Tunnel Time
  • Основанная в 2004 году Tokyo Metro — один из двух операторов метро в Токио. Он управляет девятью линиями, они перевозят примерно 6,52 млн пассажиров ежедневно.
  • О его планах провести IPO писало Bloomberg в сентябре 2024 года. Тогда же оно подчёркивало, что размещение может стать одним из крупнейших в Японии после IPO инвестгруппы SoftBank в 2021 году, которая привлекла свыше $20 млрд.
  • До IPO 53,42% Tokyo Metro принадлежало правительству Японии, а остальное властям Токио. Совокупная доля должна сократиться вдвое.

#новости #япония

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14
14 комментариев
Запопу Кусь

Метро можно продать? 😮
Давайте тогда продадим наше 💁‍♀️

1
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Иван Хаманн

омское?

4
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A V

московское или питерское, я так понимаю, туда не позовут лет так 50 ещё с такими эффективными манагерами

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Maxim Sergeev

Очередной приплетатель решил поязвить, как плохо в России. Откуда пишешь?) IPO делают, чтобы денег поднять. У Московского метро все с финансами отлично, в отличие от токийского.

1
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Филипп Гаврилов

питерское метроБольная тема

1
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Mari

Зато оно красивое, а не вот это вот бездуховное серое 💁‍♀️

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Денис Демидов

Они и сами не пойдут, когда ради них всю страну наклоняют, зачем им этот айпио...

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