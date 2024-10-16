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Полина Лааксо
Инвестиции

Бельгия отказала «БКС Мир Инвестиций» и «Т-Банку» в разблокировке активов

Последние заморозили в рамках санкций против Национального расчётного депозитария (НРД).

  • Брокер «БКС Мир Инвестиций» получил отказ от Казначейства Бельгии в разблокировке клиентских активов. Он обжаловал решение и ждёт ответа, пишет РБК со ссылкой на компанию.
  • «Т-Банку» отказали в разблокировке его банковских активов. Касается ли решение клиентских бумаг — неизвестно, но банк запросил уточнения. Другие детали стороны не привели.
  • БКС может обжаловать отказ внесудебным и судебным способом, уточнили опрошенные РБК юристы. На досудебное обжалование уйдёт до трёх месяцев. С аргументами можно обратиться как в Казначейство, так и в Госсовет. Есть как минимум один случай, когда российскому профучастнику удалось обжаловать отказ. Судебное же обращение — «более длительная и дорогостоящая процедура».
  • Решение об отказе разблокировать банковские активы «Т-Банка» касается клиентских активов, только если банк не разделял их по разным заявлениям, отметили юристы. В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.
  • Собеседники РБК считают низкой вероятность, что Бельгия удовлетворит массовые заявки. Казначейству проще «найти любой повод для отказа», чем разбираться в подробностях по каждому отдельному частному инвестору.
Источник фото: «Ведомости» 
Источник фото: «Ведомости» 
  • ЕС ввёл санкции против НРД в 2022 году. Они означают заморозку его активов на территории ЕС и запрет на проведение операций с ним для резидентов стран-членов. Тогда же ЦБ оценивал объём заблокированных бумаг российских резидентов в 6 трлн рублей.
  • НРД пытался доказать, что ЕС «ошибочно» счёл его системно значимым финансовым институтом, чтобы санкции сняли. Но европейский суд отклонил этот иск в сентябре 2024 года.

#новости #нрд #инвестиции #санкции

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128 комментариев
Andrey Vasilev

Ясен пень отказали. Любые коврижки сейчас можно изъять (у страны или физиков) и под видом собственной помощи перенаправить в так называемую страну.

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Император Нолимоций

В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.Если бы банк был заинтересован в разблокировке активов хотя бы кому-то из клиентов — подал бы поименный список. А тут явно хотят с оказией получить разрешение на разблокировку активов и тем, кто не хочет светиться. Ну и результат закономерный — отказ.

16
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A. Lipnitsky Jr

Их же не изъяли. Почему воришки?

9
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Maxim Sergeev

Казначейству проще «найти любой повод для отказа», чем разбираться в подробностях по каждому отдельному частному инвесторуО чем и речь. Воришки из ЕС и не скрывают свою сущность. А частные инвесторы это так, пыль для них. Естественно, самый честный и неподкупный суд ЕС, не то что там какой-то Басманный, в интересах своих олигархов и политиков не будет деблокировать активы простых граждан.

7
1
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Бонифаций на каникулах

Красная корочка и двуглавый орёл на паспорте не гарантируют вам гражданских прав в Бельгии. Хотите качать права - идите и качайте их в стране, где вы гражданин.

Тут такое дело, что либо надо уметь с чужими людьми находить компромиссы, либо танковый прорыв. Третьего не дано.

13
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Император Нолимоций

Есть как минимум один случай, когда российскому профучастнику удалось обжаловать отказ.

Решение об отказе разблокировать банковские активы «Т-Банка» касается клиентских активов, только если банк не разделял их по разным заявлениям, отметили юристы. В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.

Это называется «не прокатило». Хотели в одном обозе протащить и клиентов, которым теоретически могли бы разблокировать активы, и тех, кому априори ничего разблокировать бы не стали. «БКС Мир Инвестиций» и «Т-Банку» наплевать на большую часть розничных клиентов — они-то как раз пекутся о том, чтобы разблокировали «кому надо», но так, чтобы их не палить.

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