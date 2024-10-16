Бельгия отказала «БКС Мир Инвестиций» и «Т-Банку» в разблокировке активов

Последние заморозили в рамках санкций против Национального расчётного депозитария (НРД).Брокер «БКС Мир Инвестиций» получил отказ от Казначейства Бельгии в разблокировке клиентских активов. Он обжаловал решение и ждёт ответа, пишет РБК со ссылкой на компанию.«Т-Банку» отказали в разблокировке его банковских активов. Касается ли решение клиентских бумаг — неизвестно, но банк запросил уточнения. Другие детали стороны не привели.БКС может обжаловать отказ внесудебным и судебным способом, уточнили опрошенные РБК юристы. На досудебное обжалование уйдёт до трёх месяцев. С аргументами можно обратиться как в Казначейство, так и в Госсовет. Есть как минимум один случай, когда российскому профучастнику удалось обжаловать отказ. Судебное же обращение — «более длительная и дорогостоящая процедура».Решение об отказе разблокировать банковские активы «Т-Банка» касается клиентских активов, только если банк не разделял их по разным заявлениям, отметили юристы. В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.Собеседники РБК считают низкой вероятность, что Бельгия удовлетворит массовые заявки. Казначейству проще «найти любой повод для отказа», чем разбираться в подробностях по каждому отдельному частному инвестору.Источник фото: «Ведомости» ЕС ввёл санкции против НРД в 2022 году. Они означают заморозку его активов на территории ЕС и запрет на проведение операций с ним для резидентов стран-членов. Тогда же ЦБ оценивал объём заблокированных бумаг российских резидентов в 6 трлн рублей.НРД пытался доказать, что ЕС «ошибочно» счёл его системно значимым финансовым институтом, чтобы санкции сняли. Но европейский суд отклонил этот иск в сентябре 2024 года.#новости #нрд #инвестиции #санкции
Ясен пень отказали. Любые коврижки сейчас можно изъять (у страны или физиков) и под видом собственной помощи перенаправить в так называемую страну.
В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.Если бы банк был заинтересован в разблокировке активов хотя бы кому-то из клиентов — подал бы поименный список. А тут явно хотят с оказией получить разрешение на разблокировку активов и тем, кто не хочет светиться. Ну и результат закономерный — отказ.
Их же не изъяли. Почему воришки?
Казначейству проще «найти любой повод для отказа», чем разбираться в подробностях по каждому отдельному частному инвесторуО чем и речь. Воришки из ЕС и не скрывают свою сущность. А частные инвесторы это так, пыль для них. Естественно, самый честный и неподкупный суд ЕС, не то что там какой-то Басманный, в интересах своих олигархов и политиков не будет деблокировать активы простых граждан.
Красная корочка и двуглавый орёл на паспорте не гарантируют вам гражданских прав в Бельгии. Хотите качать права - идите и качайте их в стране, где вы гражданин.
Тут такое дело, что либо надо уметь с чужими людьми находить компромиссы, либо танковый прорыв. Третьего не дано.
Есть как минимум один случай, когда российскому профучастнику удалось обжаловать отказ.
Решение об отказе разблокировать банковские активы «Т-Банка» касается клиентских активов, только если банк не разделял их по разным заявлениям, отметили юристы. В заявке о «глобальном переводе» активов банк не раскрыл данные клиентов, а без них регулятор не может убедиться, кто из них под санкциями, а кто нет.
Это называется «не прокатило». Хотели в одном обозе протащить и клиентов, которым теоретически могли бы разблокировать активы, и тех, кому априори ничего разблокировать бы не стали. «БКС Мир Инвестиций» и «Т-Банку» наплевать на большую часть розничных клиентов — они-то как раз пекутся о том, чтобы разблокировали «кому надо», но так, чтобы их не палить.