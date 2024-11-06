Мосбиржа приостановит торги акциями «Росбанка» в связи с присоединением компании к «Т-Банку»

Акционеры «Росбанка» и «Т-Банка» одобрили объединение в начале ноября.Площадка приостановит торги обыкновенными акциями «Росбанка» с 14 ноября 2024 года. Решение связано с реорганизацией компании.МКПАО «ТКС Холдинг» (материнская компания «Т-Банка») объявило о планах интегрировать «Росбанк» в группу весной 2024 года. Тогда же акционеры одобрили предложение и допэмиссию акций для покупки банка, а в августе «ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% «Росбанка».11 сентября менеджмент обоих компаний предложил акционерам присоединить «Росбанк» к «Т-Банку» в виде филиала. Слияние предусматривает сохранение бренда «Росбанк» для работы с крупными и средними корпоративными клиентами и бренда L'Hermitage для клиентов сегмента private banking.«Росбанк» сообщал, что выкупит акции у тех, кто будет не согласен с присоединением, по цене 129,4 рубля за бумагу. За столько же «ТКС Холдинг» предлагал выкупить акции банка у миноритариев.#новости #росбанк #тбанк
Т-Банк, это банк для подростков. Вот удивятся клиенты Росбанка когда их заставят проходить игрушки, чтобы посмотреть свой счет и выслушивать басни от девочки вместо решения вопросов
"банк для подростков" - я этот отзыв вижу с 10х годов наверное.
Они уж подросли. Сам не пользовался, но вроде как знакомые довольны.
Сейчас открыл отзывы обоих банков, интересно стало. Блин, вот удивятся клиенты Росбанка, когда они смогут увидеть свой счет, а трубку возьмет хоть кто то) Что там вообще у них происходит.
Вас банк заставлял проходить игрушки? Хотите поговорить об этом?
че за бред...
А для взрослых дядей какой банк надо использовать?
Именно то о чем беспокоится продавец из пятерочки, которого скоро заменят терминалом
- в пятерочке почти нет продавцов
- продавцов никак не заменят терминалы
В пятерочке все почти на должности "Продавец-кассир". И судя по тому, как они носятся по залу в приличных точках - их вполне устроит, что эту часть работы заменит терминал. Меньше с людьми контактировать, успеют сделать выкладку.
Ну а где свободное время - там акции!