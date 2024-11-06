Американский Interactive Brokers предупредил о закрытии счетов россиян с ВНЖ в странах ЕС

Опрошенные «Ведомостями» полагают, что брокер стремится избежать санкционных рисков. О том, что компания начала рассылать клиентам уведомления о закрытии счетов, «Ведомостям» рассказал собеседник в крупном российском брокере. Информацию подтвердили в юрфирме FTL Advisers и консалтинговой LWM. Письма в начале ноября 2024 года стали приходить клиентам Interactive Brokers, у которых есть ВНЖ в странах ЕС. Среди них также встречаются те, кто в том числе платит в Европе налоги. В уведомлении говорится, что счета закроют в течение 30 дней.Компания предлагает перевести активы к другому брокеру или закрыть позиции и вывести деньги. Заключать новые сделки нельзя.Опрошенные газетой юристы говорят, что ограничения связаны со стремлением брокера избежать санкционных рисков, связанных с обслуживанием россиян. Они полагают, что рано или поздно с этим могут столкнуться все клиенты, сохраняющие гражданство России.В феврале 2022 года Interactive Brokers предупредил о рисках блокировки счетов россиян, запретил им покупать акции компаний из ЕС и пополнять счета рублями, а также закрыл им доступ к данным NYSE и Nasdaq. Возможность отправлять на счета доллары и евро тоже свернули.В 2024 году Forbes со ссылкой на руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» рассказывал, что американский брокер начал закрывать счета россиянам с «небольшой активностью».В августе брокер запретил россиянам пополнять счета в лирах, офшорных юанях, швейцарских франках и ещё девяти валютах.#новости
Не путайте, это демократия
демократия возможна только среди равных. Европейцы перестали считать Россиян равными себе
Не спешите судить по заголовку.
Ниже я отписал ситуацию https://vc.ru/invest/1638803-amerikanskii-interactive-brokers-predupredil-o-zakrytii-schetov-rossiyan-s-vnzh-v-stranah-es?comment=8153704
Если я верно понял, она никак не связана с российсим паспортом и касается всех европейских резидентов.
Мне и окружающим меня гражданам России из числа европейских резидентов никакие уведомления про закрытие европейского брокерского счёта в IB не приходили.
Не путайте, это санкции
Точняк. Предупреждения какие-то...
Могли же просто как ВТБ запретить любые операции.
Чую, что новость из разряда "учёный изнасиловал журналиста".
Дело в том, что у IB есть европейское юрлицо, и все резиденты ЕС обязаны обслуживаться именно в нём.
Так что фраза "американский IB закрывает счета европейских резидентов" вовсе не новость.
Фраза "у которых есть ВНЖ в странах ЕС. Среди них также встречаются те, кто в том числе платит в Европе налоги" уже выдает длинный нос журналиста.
Любой человек с ВНЖ обязан платить налоги.