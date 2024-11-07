«Эта работа не направлена исключительно на российских клиентов»: Interactive Brokers прокомментировал закрытие счетов россиян

Брокер объяснил ограничения рисками санкций.Interactive Brokers постоянно анализирует санкционные риски и «другие риски финансовых преступлений» в юрисдикциях, в которых работает, что приводит к закрытию «определённых счетов». «Эта продолжающаяся работа не направлена исключительно на российских клиентов», — заявил американский брокер РБК.Так компания прокомментировала новости о закрытии счетов россиян с ВНЖ в странах ЕС, о чём 6 ноября 2024 года написали «Ведомости». По данным газеты, в начале ноября клиенты начали получать письма с предупреждением, что счета закроют в течение 30 дней.Interactive Brokers ограничивает работу с россиянами с 2022 года. Например, запретил покупать акции компаний из ЕС, пополнять счета рублями и некоторыми другими валютами, а также закрыл доступ к данным NYSE и Nasdaq.Массово закрывать счета россиянам брокер начал в июне 2024 года, писал Forbes со ссылкой на руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрия Леснова. Эксперт отмечал, что «судя по всему, Interactive Brokers закрывает счета небольшим клиентам с малой активностью».#новости
Короче, пацаны, если свой финансовый рынок не построим, то другого нам не дадут. В ближайшие 10 лет (читай твои наиболее продуктивные годы) ситуация вряд ли измениться, поэтому нужно развивать свой рынок, иначе никак.
слишком толсто накинул. За такое я бы штраф выписал
Проще гражданство сменить и в ус не дуть
Верим русофобам?
Налоговый резидент страны нато. Никаких проблем с IB, никаких уведомлений итп. Мне это наппоминает истерику по поводу закрытия счетов в Банке Грузии год назад. В результате закрыли счета паре сотен клиентов, которые скамили, арбитражинками итп. Мой счет отчлино работает до сих пор.
Криптаны разгоняют в надежде, что откатят.