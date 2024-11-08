Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн впервые с 2022 года

На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах США.Акции Tesla выросли более чем на 7%, до $319 за штуку на торгах 8 ноября 2024 года, пишет Forbes. В результате рыночная капитализация компании превысила $1 трлн — впервые с апреля 2022 года.На 19:29 мск акции автопроизводителя растут почти на 7% и стоят около $317 за штуку.CNBC отмечает, что бумаги Tesla выросли примерно на 27% на этой неделе на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.Глава Tesla Илон Маск был одним из ключевых его сторонников и считается «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что потенциальная администрация Трампа может означать ослабление регулирования для Tesla и некоторых других компаний.Кроме того, Трамп собирался назначить Маска главой комиссии по правительственной эффективности, чтобы тот помог урезать «триллионы долларов бессмысленных расходов», и публично хвалил предпринимателя и работу его компаний.Впервые рыночная капитализация Tesla превысила отметку в $1 трлн в 2021 году.Источник: The Washington Post / Getty Images / CNBC#новости #tesla #илонмаск
Эу. @Т-Банк продам вам свои акции Тесла с дисконтом. Вы до разморозки доживете, а я нет
В Т банке за любой косяк со стороны банка платит клиент. Так принято. Корпоративная традиция. Исключение решение суда 🤣
Здравствуйте.
Мы не покупаем акции клиентов. Заблокированные бумаги на счетах НРД ранее можно было обменять в рамках Указа 844.
По активам, по которым приостановили торги в 2023 году из-за санкций на СПБ биржу, нужно ожидать решения иностранного регулятора по направленной стратегии. До этого момента бумаги будут находиться на счетах клиентов.
Вы бы еще через криптоскам акции покупали. Российские брокеры только для российского рынка, если он вам нужен. Так было всегда
Они как будто тоже не доживут.
Ну превысила и превысила. Что это меняет в целом?