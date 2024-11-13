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Евгения Евсеева
Инвестиции

Финтех-сервис Klarna подал заявку на проведение IPO в США

Дата размещения пока неизвестна.

  • Klarna подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документы о проведении первичного размещения, пишет Reuters.
  • Компания пока не определила, какое количество акций хочет продать. Сроки IPO будут зависеть от того, как быстро SEC рассмотрит заявку, а также рыночных и других условий.
  • В январе 2024 года сооснователь и гендиректор компании Себастьян Семятковски говорил Bloomberg, что IPO в США может состояться «довольно скоро». Выбор страны он назвал «естественным», так как это крупнеший для сервиса рынок по выручке.
  • В феврале издание сообщило, что размещение состоится в третьем квартале 2024-го при оценке в $20 млрд. В августе Семятковски говорил уже о возможном IPO в 2025 году.
  • Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года с оценкой в $5,5 млрд. В 2021-м инвесторы оценивали её уже в $46 млрд, но в новом раунде инвестиций летом 2022 года — только в $6,7 млрд.
Источник: appshunter.io / Unsplash
Источник: appshunter.io / Unsplash

#новости #klarna

11
8 комментариев
Камиль Харисян

Хорошая штука, пользуемся, например, чтобы заказать сразу 5 пар обуви и выбрать одну, не гоняя деньги туда-сюда

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Укладчик стекловаты

Как Валдберисс?)

1
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Александра Фишман

А вы могли бы уточнить, что имеется в виду? В Европе без предоплаты всей суммы заказ не повезут, например, тот же Амазон. Или вы только треть через Кларну платите и ее же без комиссии возвращаете?

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Сергеева Зоя

С таким количеством переносов, ждём IPO Klarna как новый сезон любимого сериала

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Александра Орлова

сначала анонсируют, потом откладывают, а потом снова интригуют

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Пётр Измайлов

Удачи им, пусть уже засияют на американском рынке, как планируют. Может, к 2025 году и до нас доберутся с акциями на скидку?

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