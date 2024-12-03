Акции южнокорейских компаний упали на 3-6% после введения военного положения в стране

Южнокорейская вона на Forex упала к доллару до минимумов с 2022 года.Бумаги Samsung Electronics на Лондонской бирже падают на 5,14%. Акции маркетплейса Coupang — на 6%, KT Corporation (ранее Korea Telecom) — на 3%, пишет CNBC. Индекс iShares MSCI South Korea ETF, который отслеживает более 90 компаний Южной Кореи, упал на 7%.Южнокорейская вона на международном рынке Forex падала к доллару до минимумов с ноября 2022 года, пишет «РБК Инвестиции».Курс биткоина к южнокорейской воне падал в моменте на 30% на местной бирже Upbit, но быстро отыграл падение, пишет Cointelegraph.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение вечером 3 декабря 2024 года, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».Посольство России призвало граждан не участвовать в массовых мероприятиях, «особенно политической направленности», и соблюдать рекомендации властей. Около 19:00 мск СМИ сообщили, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. #новости #южнаякорея
Военное положение в Южной Корее.
Метеорит сегодня на Землю упадёт.
А ведь ещё только вторник..
Вся эта мышиная возня на планете космосу, как... не с чем сравнить, аналогии отсутствуют.
Человечество - сборище клоунов, которые на маленьком камне в пустоте договориться между собой не могут.
Ну так 2025 на носу, готовимся
Метеорит сегодня на Землю упадёт.Слава богу передумал машину мыть.
Если биткоин падал, получается все хотели его продать и никто не хотел купить? Странно, кажется что от местной валюты наоборот надо избавляться потому что страны может не стать, а вот биткоин не исчезнет. Кто-то написал глупость, а тупые повторюшки разнесли по сайтикам
Где биткойн падал на 30?%?
На корейских биржах)