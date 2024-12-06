xAI Маска завершила раунд на $6 млрд

По данным Bloomberg, работа над раундом длилась несколько месяцев, за это время оценка xAI превысила $40 млрд. Как пишет TechCrunch, благодаря этому этапу финансирования общий объём привлечённых средств достиг $12 млрд, включая весенний транш в $6 млрд.

В ноябре 2024-го CNBC отмечал, что xAI нацелена на оценку в $50 млрд, что в два раза выше её стоимости шесть месяцев назад. При этом в компании не раскрыли имена инвесторов, оценку и другие финансовые показатели.