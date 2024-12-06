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Карина Пардаева
Инвестиции

xAI Маска завершила раунд на $6 млрд

Финансирование обеспечили 97 инвесторов, минимальный вклад составил $77,5 тысячи.

  • По данным Bloomberg, работа над раундом длилась несколько месяцев, за это время оценка xAI превысила $40 млрд. Как пишет TechCrunch, благодаря этому этапу финансирования общий объём привлечённых средств достиг $12 млрд, включая весенний транш в $6 млрд.

  • В ноябре 2024-го CNBC отмечал, что xAI нацелена на оценку в $50 млрд, что в два раза выше её стоимости шесть месяцев назад. При этом в компании не раскрыли имена инвесторов, оценку и другие финансовые показатели.

  • Источники Financial Times в ноябре сообщали, что xAI привлёк $5 млрд при оценке в $45 млрд. К участию были допустили только тех инвесторов, которые участвовали в предыдущем этапе финансирования. Завершение сделки ожидалось к концу месяца.

#новости #илонмаск #xai

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2 комментария
Покушай булочек

- Сделал пост в X
- Привлек раунд на $6 млрд
Profit

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Чех в чешках

Давай, Маск, поднажми, а то Grok отстает сильно

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