xAI Маска завершила раунд на $6 млрд

Финансирование обеспечили 97 инвесторов, минимальный вклад составил $77,5 тысячи.По данным Bloomberg, работа над раундом длилась несколько месяцев, за это время оценка xAI превысила $40 млрд. Как пишет TechCrunch, благодаря этому этапу финансирования общий объём привлечённых средств достиг $12 млрд, включая весенний транш в $6 млрд.В ноябре 2024-го CNBC отмечал, что xAI нацелена на оценку в $50 млрд, что в два раза выше её стоимости шесть месяцев назад. При этом в компании не раскрыли имена инвесторов, оценку и другие финансовые показатели.Источники Financial Times в ноябре сообщали, что xAI привлёк $5 млрд при оценке в $45 млрд. К участию были допустили только тех инвесторов, которые участвовали в предыдущем этапе финансирования. Завершение сделки ожидалось к концу месяца.#новости #илонмаск #xai
- Сделал пост в X
- Привлек раунд на $6 млрд
Profit
Давай, Маск, поднажми, а то Grok отстает сильно