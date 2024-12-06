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Карина Пардаева
Инвестиции

Пермский разработчик промышленных роботов «Роботех» привлёк 300 млн рублей от фонда «Восход»

В ходе раунда А.

  • Об инвестициях фонд сообщил в своём Telegram-канале. Условия сделки не раскрыли.
  • Деньги направят на разработку новых продуктов, расширение производственных мощностей, совершенствование конструкции роботов и ПО.
  • «Роботех» в 2019 году основал бывший топ-менеджер нефтесервисного холдинга «Новомет» Евгений Пошвин. Компания разрабатывает промышленных роботов, в том числе с поддержкой машинного зрения и ИИ, а также ПО для них. Её разработки используют в машиностроении, металлургии и других отраслях.
  • Основное производство компании расположено в Перми. Она также планирует построить завод полного цикла, который на начальном этапе позволит выпускать до 500 роботов в год, рассказали в фонде, не раскрыв деталей.
Роботизированная ячейка от «Роботех» автоматизирует загрузку и выгрузку заготовок в токарный станок
  • По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка ООО «Роботех» составила 266 млн рублей, чистая прибыль — 67,4 млн рублей.

#новости #инвестиции #робототехника

33
11 комментариев
Сергей Д.

Ну давайте уже, начинайте про шильдики ко ко ко...

2
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Макгаффин

но ведь начал именно ты...

3
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Topico

Ну так много российских технологий это переклейка шильдиков. Это факт. Ноуты, роутеры, телефоны и т.д

2
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Logy.dog

Если вдруг кто-то забыл, что такое настоящий Robotech:

1999 год. На Землю падает огромный метеорит, оказавшийся инопланетным космическим кораблем. Чтобы быть готовыми к появлению его хозяев, земляне начинают изучать и восстанавливать системы корабля.

Однако явившиеся пришельцы оказываются не владельцами корабля (названного «Макросс»), а их древними врагами. Главная пушка «Макросса» автоматически стреляет — и начинается война землян и инопланетян — гигантов Зентреди.

Несмотря на гигантский рост и совершенное знание военного искусства, Зентреди исключительно уязвимы — им незнакомы понятия «культура» и «любовь», и простая романтическая песня оказывается более мощным оружием, чем все боевые роботы экипажа «Макросса».

На фоне войны развивается любовный треугольник главных героев — пилота Итидзё Хикару, его начальницы, капитана Хаясэ Мисы, и начинающей поп-исполнительницы Лин Минмэй

1
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Vladimir Ponomarev

Только хотел написать!:) Отличный, кстати сериал. Жаль, что подзабили на него.

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Axel

А это тот, кто потом все косяки после робота руками убирает 😀

1
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Олег Волков

Рад что восстание машин нам не грозит

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