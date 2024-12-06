Пермский разработчик промышленных роботов «Роботех» привлёк 300 млн рублей от фонда «Восход»

В ходе раунда А.Об инвестициях фонд сообщил в своём Telegram-канале. Условия сделки не раскрыли.Деньги направят на разработку новых продуктов, расширение производственных мощностей, совершенствование конструкции роботов и ПО.«Роботех» в 2019 году основал бывший топ-менеджер нефтесервисного холдинга «Новомет» Евгений Пошвин. Компания разрабатывает промышленных роботов, в том числе с поддержкой машинного зрения и ИИ, а также ПО для них. Её разработки используют в машиностроении, металлургии и других отраслях.Основное производство компании расположено в Перми. Она также планирует построить завод полного цикла, который на начальном этапе позволит выпускать до 500 роботов в год, рассказали в фонде, не раскрыв деталей.Роботизированная ячейка от «Роботех» автоматизирует загрузку и выгрузку заготовок в токарный станокПо данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка ООО «Роботех» составила 266 млн рублей, чистая прибыль — 67,4 млн рублей.#новости #инвестиции #робототехника
Ну давайте уже, начинайте про шильдики ко ко ко...
но ведь начал именно ты...
Ну так много российских технологий это переклейка шильдиков. Это факт. Ноуты, роутеры, телефоны и т.д
Если вдруг кто-то забыл, что такое настоящий Robotech:
1999 год. На Землю падает огромный метеорит, оказавшийся инопланетным космическим кораблем. Чтобы быть готовыми к появлению его хозяев, земляне начинают изучать и восстанавливать системы корабля.
Однако явившиеся пришельцы оказываются не владельцами корабля (названного «Макросс»), а их древними врагами. Главная пушка «Макросса» автоматически стреляет — и начинается война землян и инопланетян — гигантов Зентреди.
Несмотря на гигантский рост и совершенное знание военного искусства, Зентреди исключительно уязвимы — им незнакомы понятия «культура» и «любовь», и простая романтическая песня оказывается более мощным оружием, чем все боевые роботы экипажа «Макросса».
На фоне войны развивается любовный треугольник главных героев — пилота Итидзё Хикару, его начальницы, капитана Хаясэ Мисы, и начинающей поп-исполнительницы Лин Минмэй
Только хотел написать!:) Отличный, кстати сериал. Жаль, что подзабили на него.
А это тот, кто потом все косяки после робота руками убирает 😀
Рад что восстание машин нам не грозит