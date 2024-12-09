Медтех-сервис Via MD привлёк $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова

Деньги перевели по договору мушарака — партнёрского финансирования, основанного на религиозных нормах шариата. После раунда оценка компании составила $14,6 млн, а доля инвестора — 6%. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе компании.

Инвестиции направят на «развитие единого продукта для всеобъемлющей работы с когнитивными навыками и психоэмоциональным состоянием, превентивной борьбы со старением мозга и повышение эффективности всех категорий пользователей», отмечается в сообщении.

По собственным данным Via MD, ежемесячно сервисом пользуются 5500 человек. В b2b-сегменте компания сотрудничает с более чем 20 партнёрами.

К концу 2024 года Via MD намерена увеличить число постоянных пользователей до 10 тысяч, а в 2025 году выйти на рынок стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

