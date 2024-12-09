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vc.ru
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Карина Пардаева
Инвестиции

Медтех-сервис Via MD привлёк $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова

На российском рынке это одна из первых сделок по принципам исламского банкинга.

  • Деньги перевели по договору мушарака — партнёрского финансирования, основанного на религиозных нормах шариата. После раунда оценка компании составила $14,6 млн, а доля инвестора — 6%. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе компании.
  • Инвестиции направят на «развитие единого продукта для всеобъемлющей работы с когнитивными навыками и психоэмоциональным состоянием, превентивной борьбы со старением мозга и повышение эффективности всех категорий пользователей», отмечается в сообщении.

  • По собственным данным Via MD, ежемесячно сервисом пользуются 5500 человек. В b2b-сегменте компания сотрудничает с более чем 20 партнёрами.

  • К концу 2024 года Via MD намерена увеличить число постоянных пользователей до 10 тысяч, а в 2025 году выйти на рынок стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

  • Via MD в 2023 году основал Магомед-Амин Идилов. Компания разрабатывает сервис на базе искусственного интеллекта и доказательной медицины для оценки, восстановления и развития когнитивных и речевых навыков, а также психоэмоционального состояния.

#новости #инвестиции

55
6 комментариев
Windavoz

Халяль-компани

1
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Андрей

Бизнес-гурия

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MixItUpG

может я чего не понимаю - доля 6% при оценке $14.6млн это $876тыс?

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Михаил Котов

теперь у нас еще и исламский банкинг

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Евгения Маленкова

Исламский банкинг + медтехнологии = интригующее сочетание. Надеюсь, это поможет нам стать умнее и счастливее)))

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Константин Ж

Исламский банкинг это типичное введение в заблуждение. Изучите примеры этого банкинга. Например, нормы шариата запрещают давать деньги в кредит под %%. Но, при этом, никто не запрещает накинуть на товар х2 и продать его в рассрочку. И по факту получим те же самые %%. Те же яйца, только сбоку.

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