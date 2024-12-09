Медтех-сервис Via MD привлёк $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова

На российском рынке это одна из первых сделок по принципам исламского банкинга.Деньги перевели по договору мушарака — партнёрского финансирования, основанного на религиозных нормах шариата. После раунда оценка компании составила $14,6 млн, а доля инвестора — 6%. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе компании.Инвестиции направят на «развитие единого продукта для всеобъемлющей работы с когнитивными навыками и психоэмоциональным состоянием, превентивной борьбы со старением мозга и повышение эффективности всех категорий пользователей», отмечается в сообщении.По собственным данным Via MD, ежемесячно сервисом пользуются 5500 человек. В b2b-сегменте компания сотрудничает с более чем 20 партнёрами.К концу 2024 года Via MD намерена увеличить число постоянных пользователей до 10 тысяч, а в 2025 году выйти на рынок стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка).Via MD в 2023 году основал Магомед-Амин Идилов. Компания разрабатывает сервис на базе искусственного интеллекта и доказательной медицины для оценки, восстановления и развития когнитивных и речевых навыков, а также психоэмоционального состояния.#новости #инвестиции
Халяль-компани
Бизнес-гурия
может я чего не понимаю - доля 6% при оценке $14.6млн это $876тыс?
теперь у нас еще и исламский банкинг
Исламский банкинг + медтехнологии = интригующее сочетание. Надеюсь, это поможет нам стать умнее и счастливее)))
Исламский банкинг это типичное введение в заблуждение. Изучите примеры этого банкинга. Например, нормы шариата запрещают давать деньги в кредит под %%. Но, при этом, никто не запрещает накинуть на товар х2 и продать его в рассрочку. И по факту получим те же самые %%. Те же яйца, только сбоку.