Мосбиржа запустит фьючерсы на кофе и апельсиновый сок в 2025 году

Товарные фьючерсы могут как стремительно расти вверх, так и камнем падать вниз. Поэтому для инвесторов, вероятно, это не совсем подходящий продукт. Кроме того, если рынки акций всё-таки имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе, то в товарах всё иначе — чаще они колеблются с большой амплитудой в боковике,
Странные комментаторы, конечно. Вам буквально дают больше инструментов - а вы всё шутите. Кофе, сахар, пшеница и им подобные являются очень важными биржевыми инструментами
Но зачем в это вникать, если можно написать глупый комментарий про цикорий?
Вы буквально пишете: «У вас отобрали автомобиль и дали вам телегу. Причина тряски?»
как мы смеем шутить, да
А тебе-то какое горе с этого?
Больше инструментов - больше поводов для шуток, вроде всё логично, не?)
Занимаюсь торговлей на фьючерсах... Кофе там... Апельсиновый сок)
Цирк уехал, клоуны остались