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Карина Пардаева
Инвестиции

Мосбиржа запустит фьючерсы на кофе и апельсиновый сок в 2025 году

В первом-втором квартале.

  • Эти инструменты дополнят линейку срочных контрактов, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву.
  • Базовыми активами расчётных фьючерсов станут цены на кофе и апельсиновый сок на зарубежных рынках. По словам Патрикеевой, размеры контрактов планируется сделать доступными для широкого круга участников торгов — до 10 тысяч рублей, «так как средний чек клиентов снижается».
  • Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что фьючерсы на кофе и апельсиновый сок будут в основном интересны российским инвесторам для спекуляций. Однако в будущем к ним могут присоединиться крупные трейдеры и институциональные инвесторы.
  • По словам гендиректора ИФК «Опцион» Евгения Аврахова, торговля товарными фьючерсами — это одно из самых рискованных занятий на бирже, но в то же время может быть очень доходным при определённом везении.

Товарные фьючерсы могут как стремительно расти вверх, так и камнем падать вниз. Поэтому для инвесторов, вероятно, это не совсем подходящий продукт. Кроме того, если рынки акций всё-таки имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе, то в товарах всё иначе — чаще они колеблются с большой амплитудой в боковике,

предупреждает Евгений Аврахов

  • Фьючерсы на кофе торгуются на нескольких биржах, основная из которых — Intercontinental Exchange (ICE). В 2024 году фьючерсы на арабику на этой бирже подорожали на 70%. В конце ноября цены достигли максимума с 1977 года из-за опасений с поставками. Контракты на робусту подорожали более чем на 80% с начала года.

  • Также на бирже ICE торгуются фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока, которые с начала 2024-го подорожали на 60%.

Unsplash
Unsplash
  • Фьючерсы — это финансовый контракт, по которому стороны обязуются купить или продать определённый актив (например, товары, валюту, акции) в будущем по заранее установленной цене.
  • С 24 сентября 2024 года Мосбиржа запустила торги фьючерсами на какао. Базовый актив фьючерса — стоимость какао на зарубежных рынках. Торги и расчёты по контрактам на какао-бобы происходят в рублях.

#новости #мосбиржа

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80 комментариев
kotletnik

Странные комментаторы, конечно. Вам буквально дают больше инструментов - а вы всё шутите. Кофе, сахар, пшеница и им подобные являются очень важными биржевыми инструментами

Но зачем в это вникать, если можно написать глупый комментарий про цикорий?

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Император Нолимоций

Вы буквально пишете: «У вас отобрали автомобиль и дали вам телегу. Причина тряски?»

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1
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Макгаффин

как мы смеем шутить, да

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1
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Коля Базин

А тебе-то какое горе с этого?

1
1
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Строганов Иван

Больше инструментов - больше поводов для шуток, вроде всё логично, не?)

1
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Милосский

Занимаюсь торговлей на фьючерсах... Кофе там... Апельсиновый сок)

1
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Доктор Богомол Табогган

Цирк уехал, клоуны остались

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