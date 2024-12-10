Мосбиржа запустит фьючерсы на кофе и апельсиновый сок в 2025 году

Товарные фьючерсы могут как стремительно расти вверх, так и камнем падать вниз. Поэтому для инвесторов, вероятно, это не совсем подходящий продукт. Кроме того, если рынки акций всё-таки имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе, то в товарах всё иначе — чаще они колеблются с большой амплитудой в боковике,