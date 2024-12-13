Клиенты брокера «Риком-Траст» получат доступ к рынку Индии в 2025 году

В компании считают, что россиянам всё ещё интересны инвестиции за рубежом.Сначала доступ к ценным бумагам индийских компаний дадут только квалифицированным инвесторам в форматах эдвайзори (клиента консультируют по инвестициям, но он сам принимает решения) или доверительного управления, пишет РБК со ссылкой на компанию.До конца 2025 года «Риком-Траст» планирует расширить доступ к новым рынкам, включая Китай, ЮАР и Бразилию.По подсчётам CNBC, капитализация индийского фондового рынка превышает $4,8 трлн. Он занимает четвёртое место в мире, уступая рынкам США, Китая и Японии.По данным Bloomberg, cо 2 по 6 декабря 2024 года зарубежные инвесторы приобрели индийские акции на сумму $3 млрд, что стало самым высоким показателем с июня 2023-го.«Риком-Траст» работает с 1994 года. В 2012 году компания вышла на Гонконгскую биржу, а год спустя — на американскую. #новости #индия
Спасибо, у меня пока ещё предыдущие инвестиции не «разморозили»
Вам обязательно разморозят, сразу после вкладчиков Сбербанка в 90ых, народного ипо втб и пифов в нулевых
Нельзя же зацикливаться на прошлом) Надо двигаться дальше))
Как бы братья индийцы не превратились за один день в недружественных, а то опять все инвестиции в тыкву превратятся (
Это у вас какие-то комплексы.
(из трёх комментаторов подо мной шутку пока не выкупил никто)