Рыночная капитализация производителя полупроводников Broadcom впервые превысила $1 трлн

12 декабря 2024 года стоимость акций опускалась ниже $178 за бумагу. 14 декабря превышала $228.Закрылись они на отметке $225,15 за штуку. Капитализация на момент публикации — $1,05 трлн. Рост вызвали результаты за четвёртый квартал финансового 2024 года, пишет CNBC.Общая выручка составила $14,05 млрд — на 51% больше год к году. Полупроводниковое подразделение, которое производит чипы для искусственного интеллекта, принесло $8,23 млрд — на 12% больше. Чистая прибыль группы — $4,32 млрд. В четвёртом квартале 2023 года она была на 23% меньше.Выручка, связанная с ИИ, увеличилась за весь финансовый год на 220%, до $12,2 млрд. В Broadcom видят возможности для роста на этом рынке в ближайшие три года и разрабатывают новые чипы с «тремя крупными клиентами». Те к 2027 году должны запустить по кластеру на 1 млн чипов каждый.Глава компании Хок Тан. Источник фото: Broadcom#новости #broadcom
Ну все логично, сейчас куда не плюнь везде случайно можно попасть в ИИ. Самое удивительное, что пока что никто в этом не видит проблемы… Роботов упорно пытаются сделать совершеннее, наделяя при этом их еще и ИИ, результат думаю будет очевидный.
И вастали машыны из пепла йадернава агня
Самое удивительное, что пока что никто в этом не видит проблемы…Тут самое смешное, что проблему видят лишь те, кто вообще не понимает о чем говорит. Если для вас опасна база данных - мои соболезнования.
Ебучие конвейеры. Они отнимают у нас работу
куда не плюнь везде случайно можно попасть в ИИКомпании один и тот же продукт могут позиционировать под текущий buzzword.
Broadcom с незапамятных времён делает универсальные свичи для быстрой параллельной передачи сетевых данных и действительно является одним из лидеров в своей нише.
Просто теперь это «коммутаторы для AI-вычислений», а могли бы быть для чего-нибудь другого, что хочет рынок.
А ты видишь проблему в повышении производительности труда?